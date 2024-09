Trump menace les entreprises qui souhaitent délocaliser

Le candidat républicain a menacé les entreprises américaines qui souhaiteraient délocaliser à l'étranger d'une hausse de frais de douanes de 200%.

En juillet, John Deere, entreprise américaine qui allie agriculture et industrie, a annoncé délocaliser une partie de sa production de Dubuque, dans l'Iowa, à Ramos, au Mexique, d'ici 2026. Une déclaration qui n'a pas manqué de faire réagir Donald Trump : "Je préviens tout de suite John Deere : si vous vous engagez dans cette voie, nous imposerons une taxe de 200% sur tout ce que vous voudrez importer aux États-Unis", a déclaré le candidat républicain ce mardi 26 septembre en Pennsylvanie, État crucial de la campagne électorale. "Cela nuirait à nos agriculteurs et à nos industries".

200% de droits de douane

Dans le Michigan, à Detroit, Donald Trump a fait la même menace la semaine précédente : "Nous allons leur imposer un droit de douane de 200%, ce qui signifie que [leurs véhicules] seront invendables aux États-Unis […] les tarifs douaniers [étant] la meilleure chose jamais inventée". Dans un autre discours prononcé à Savannah, en Géorgie, Donald Trump a ramené ce taux à 100% de droits de douane, mais l'intention reste la même. Une déclaration paradoxale avec ce qui avait été mis en place par l'ancien président durant son mandat : en 2018, il avait signé un accord de libre-échange avec le Mexique et le Canda, remplaçant celui de 1994. Mais les tensions avec la Chine ont favorisé la production au Mexique, Trump accusant alors le pays du Sud d'être devenu un lieu privilégié des délocalisations.

Une guerre commerciale

Dans son programme, Donald Trump souhaite supprimer l'impôt sur le revenu et revenir au temps où les droits de douane représentaient plus de 90% des revenus de l'État fédéral. Une ambition illusoire, puisque les droits de douane représentent aujourd'hui 2% des revenus fédéraux, alors que l'impôt sur le revenu représente 49%. Jason Furman, économiste à l'université d'Harvard, a déclaré sur la chaîne CNBC qu'il s'agit "d'une guerre commerciale généralisée en gestation [qu'il] pourrait mener seul, sans le Congrès". Pendant le mandat de Donald Trump, de 2017 à 2021, les revenus des droits de douane ont doublé, passant de 34 à 70 milliards de dollars, cependant ces sommes ont servi à dédommager les agriculteurs. Depuis Joe Biden, le montant perçu oscille entre 80 et 100 milliards de dollars. Selon le Peterson Institute, cercle de réflexion à Washington, les mesures de Donald Trump rapporteraient 227 milliards de dollars, mais pénaliseraient les bas et moyens revenus, la hausse des prix dépassant largement les potentielles baisses d'impôt.

Relocalisation forcée

Non content de menacer le Mexique et la Chine, Donald Trump compte bien ramener des entreprises étrangères aux États-Unis, en réduisant notamment l'impôt sur les sociétés de 21 à 15% : "Voici l'accord que je vais proposer à toutes les grandes entreprises et à tous les fabricants de la planète. Je vous garantirai les impôts et les coûts énergétiques les plus bas, la charge réglementaire la plus faible et un accès gratuit au meilleur et au plus grand marché de la planète. Mais seulement si vous fabriquez vos produits ici, en Amérique. […] Sous ma direction, nous allons prendre des emplois à d'autres pays. Les travailleurs américains n'auront plus peur de perdre le leur au profit d'États étrangers. Au contraire, ce sont eux qui s'inquièteront de perdre leurs emplois au profit des États-Unis . Une menace qui, pour le Peterson Institute, semble tout droit sortie de la rêverie.