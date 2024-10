Débat sur les 35 heures : en moyenne, les actifs français travaillent déjà plus de 37 heures par semaine

Gérald Darmanin a exhorté à "mettre fin définitivement aux 35 heures" pour "travailler plus". Mais dans les faits, un grand nombre de travailleurs français dépassent déjà ce plafond.

"Le sujet en France est qu'on ne travaille pas assez", tranche Gérald Darmanin, ce week-end, dans les colonnes des Echos. Le député macroniste propose donc de "mettre fin définitivement aux 35 heures" hebdomadaires pour s'acheminer vers 36 à 37 heures. Pourtant, plusieurs données indiquent que les actifs Français travaillent déjà en moyenne plus que 35 heures par semaine.

Selon l'Insee, en 2022, les actifs ont ainsi travaillé en moyenne 37,1 heures sur une semaine habituelle, c'est-à-dire sans évènement exceptionnel de type jour férié ou congé. Dans le détail, les travailleurs à temps complet ont travaillé 40,1 heures, et les travailleurs à temps partiel 22,7 heures. Si l'on se concentre sur les seuls salariés, leur temps de travail hebdomadaire moyen s'élevait à 36,2 heures.

664 heures annuelles par habitant

Pourquoi entend-on souvent dire que les Français travaillent moins que leurs voisins ? Cette affirmation se base sur un chiffre communiqué par l'OCDE, qui comptabilisait en 2023 pour la France 664 heures travaillées par habitant, contre 770 heures de moyenne en Europe.

Un chiffre à mettre en perspective, toutefois, car le nombre d'heures travaillées y est rapporté à la population totale du pays. Or la France a une natalité plus forte que la plupart de ses voisins, donc une population jeune inactive plus importante. De plus, les Français tendent à partir en retraite plus tôt que dans de nombreux pays européens, ce qui tire également la moyenne vers le bas.

D'ailleurs, un autre indicateur de l'OCDE estimait le temps hebdomadaire moyen des travailleurs français à 36,9 heures en 2021, très légèrement au-dessus de la moyenne européenne (36,8 heures).