Élections présidentielles US : les électeurs épuisés des publicités politiques

15 milliards de dollars ont été dépensés cette année dans la campagne électorale américaine. De quoi fatiguer les électeurs, notamment ceux des États-clés, inondés de publicités politiques.

Dans les sept États-clés, les équipes de campagnes de Kamala Harris et Donald Trump n'ont pas lésiné sur les moyens investis dans la publicité, venant à viser les électeurs sur leurs téléphones ou dans leurs boîtes aux lettres. "C'est trop, et ça ne fait qu'empirer à l'approche de l'élection", rapporte Bethany, une américaine vivant dans l'État-pivot du Michigan, interrogée par Les Échos. "Cette élection est importante, les enjeux sont énormes j'en suis consciente, mais je veux juste que ça se termine", déclare-t-elle.

Des records de levée de fonds

Cette année, de nouveaux records devraient être établis en ce qui concerne les levées de fonds et les dépenses publicitaires. Fin octobre, les deux campagnes avaient déjà dépensé 15 milliards de dollars, soutenus par 11 000 groupes qui cherchent à influencer la campagne, selon Bloomberg. Alors que les deux dernières campagnes se sont jouées à quelques milliers de voix près, les deux camps investissent l'espace médiatique afin de motiver les électeurs à aller voter. Au 31 octobre, les dépenses publicitaires, tous médias confondus, ont dépassé les 10 milliards de dollars, une hausse de 1 milliard de dollars par rapport à 2020, selon le spécialiste AdImpact.

Les dépenses dans les États-clés explosent

Cependant, les dépenses liées aux publicités sur les chaînes nationales sont moins importantes, alors qu'elles ont explosé dans les États pivots. En Pennsylvanie, plus de 1,2 milliards de dollars ont été investis, contre 440 millions il y a 4 ans. Dans le Michigan, les dépenses atteignent 760 millions de dollars, contre 419 millions lors de la dernière élection. Dans les États qui ne sont pas considérés comme pivots, comme New York ou la Virginie, les publicités se font plutôt rares, ciblant surtout les élections locales. En Floride par exemple, Joe Biden et Donald Trump avaient investi 371 millions de dollars en 2020. Cette année, les dépenses publicitaires sont seulement de 4 millions.

Des publicités très ciblées

Des messages ciblés sont également envoyés pour mobiliser les électeurs jusque sur leurs téléphones. Le mercredi 30 octobre, la campagne de Trump a par exemple envoyé 9 SMS, entre 8h30 et 22 heures. Des messages allant de "Je n'arrêterai jamais de t'aimer" en majuscules à "Êtes-vous prêts à faire un petit sacrifice pour une énorme victoire ?". Chaque message comporte évidemment un lien pour faire un don à la campagne, de 9, 12 ou 47 dollars.

Dans les États pivots, les publicités envahissent les autoroutes mais également la radio, ou presque toutes les publicités sont en lien avec l'élection, Barack Obama ou Eric Trump appelant aux dons jusque sur Facebook et YouTube. Selon Bethany, "Deux mois avant l'élection les premières publicités commencent à apparaître […] et les deux dernières semaines sont les plus intenses". Les campagnes dépensent tout ce qu'elles peuvent pour récolter les données des électeurs et cibler au maximum les publicités qui leur sont adressées, afin de mobiliser tout le monde… jusqu'à les effrayer ?