Election américaine : le résultat demeure incertain, mais la dynamique est en faveur de Trump

L'ancien président s'est imposé en Caroline du Nord et semble bien parti pour gagner en Géorgie, deux swing states.

Les sondages prédisaient un résultat sur le fil du rasoir, et alors que la soirée électorale se prolongeait aux Etats-Unis, aucun résultat définitif n'avait émergé. La dynamique de la soirée était cependant nettement en la faveur de l'ancien président.

Au moment de la rédaction de ces lignes, le candidat républicain était en avance dans le décompte des voix à l'échelle nationale, mais aussi et surtout dans les swing states où se décidera l'élection. L'ancien président a déjà remporté la Caroline du Nord (qu'il avait déjà gagnée en 2020), et paraît très bien parti pour remporter également la Géorgie, un autre Etat du Sud profond que Joe Biden était parvenu à lui arracher lors de la dernière élection. Dans la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, le Nevada et l'Arizona, le résultat demeure indéterminé. 230 grands électeurs sont actuellement attribués à Donald Trump, contre 210 pour Kamala Harris. Il en faut un minimum de 270 pour remporter l'élection.

Si rien n'est encore joué, les supporters de Trump se déclaraient confiants quant au résultat. "Jeu, set et match", a ainsi publié Elon Musk, l'un des plus fervents supporters de l'ancien président, sur son compte X (anciennement Twitter).

90% de chances de victoire pour Trump

Trump ne semble pas avoir été surestimé par les sondages, contrairement à ce qui avait été prédit, et continue d'accroitre son succès auprès des minorités, en particulier des hommes noirs et latino-américains. De premiers sondages effectués à la sortie des urnes en Caroline du Nord et en Géorgie lui attribuaient ainsi environ 20% du vote des hommes afro-américains dans les deux Etats, contre respectivement 7 et 11% en 2020. D'autres sondages estiment que la majorité des hommes latino-américains ont porté leur voix sur Donald Trump. Ils avaient été 58% à choisir Joe Biden lors de la dernière présidentielle.

Sauf surprise majeure, il semble peu probable qu'un résultat définitif se dessine durant la nuit aux Etats-Unis. Les résultats finaux en Pennsylvanie, au Nevada et en Arizona (ces deux derniers se situant sur la côte ouest, où les bureaux de vote ont donc fermé plus tard) pourraient ne pas tomber avant plusieurs jours, ce qui pourrait considérablement prolonger le suspens. La dynamique est malgré tout largement en faveur de Donald Trump, dont le New York Times, pourtant peu suspect de sympathies pour l'ancien président, estime désormais la victoire probable à plus de 90%. Autre bonne nouvelle pour les républicains : ils semblent bien partis pour remporter le Sénat, la chambre haute du Congrès des Etats-Unis, jusqu'à présent détenue par les démocrates.

Les habitants de Washington retiennent leur souffle

Dans la capitale américaine, la tension était palpable tout au long de la journée. Washington fait partie du du "Mur bleu" et a systématiquement voté pour le candidat démocrate depuis 1964. En 2020, Joe Biden y a obtenu plus de 92% des suffrages. Parmi les nombreuses "watch parties" organisées dans de nombreux bars à travers la ville pour suivre le résultat de l'élection, une seule s'adressait aux électeurs républicains. "Le monde ne va pas s'effondrer, quel que soit le résultat, mais les choses iront tout de même beaucoup mieux si Kamala Harris l'emporte", affirmait une électrice démocrate alors que les mauvaises nouvelles s'accumulaient pour la candidate de la gauche américaine. Un sentiment partagé par nombre d'électeurs de la capitale.