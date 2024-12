États-Unis : Trump nomme une fidèle conservatrice à la tête d'un média public

L'ancienne présentatrice conservatrice de télévision Kari Lake a été nommée à la tête du média public Voice of America par Donald Trump.

Mercredi, le président élu des États-Unis Donald Trump a nommé Kari Lake, ancienne présentatrice conservatrice à la tête du média public Voice of America (VOA). Connue pour nier le résultat de l'élection de 2020, elle a tenté de se faire élire gouverneure de l'Arizona en 2022 et sénatrice en 2024, échouant à chaque fois. "Je suis heureux d'annoncer que Kari Lake sera notre prochaine directrice de Voice of America." Elle sera chargée "de garantir que les valeurs américaines […] sont émises à travers le monde avec équité et exactitude, contrairement aux mensonges colportés par les médias de fake news", a déclaré le milliardaire sur son réseau Truth Social.

Un média financé par de l'argent public

Connue pour nier les résultats de l'élection de 2020 remportée par Joe Biden, Kari Lake n'a jamais reconnu non plus ses propres défaites politiques. Financée par de l'argent public, Voice of America diffuse des contenus d'informations pour la radio ou la télévision à destination d'un public international et dans de nombreuses langues, comme le français, le dari ou le somali. En 2020, l'ancien directeur de l'Agence américaine pour les médias mondiaux nommé par Trump, Michael Pack, avait suscité des inquiétudes en cherchant à se débarrasser d'un dispositif interne destiné à protéger la rédaction de toute ingérence politique. Une autre journaliste de VOA, en poste à la Maison Blanche, avait fait l'objet d'une enquête pour de prétendus biais négatifs à l'égard de Donald Trump, lors du premier mandat du milliardaire.