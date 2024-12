France Télévisions approuve un budget 2025 "en déficit pour la première fois depuis 9 ans"

Le groupe audiovisuel public s'engage à "une politique de gestion extrêmement rigoureuse" en matière de budget, tout en voulant préserver "ses missions essentielles".

Le budget prévisionnel de France Télévisions pour l'année 2025 "s'établit en déficit pour la première fois depuis neuf ans", a indiqué le groupe public de médias, mercredi, à l'issue de son conseil d'administration. Le déficit prévu s'élève ainsi à 41,2 millions d'euros, dans un budget qui a été élaboré à partir du projet de loi de finances du gouvernement Barnier, avant la chute de celui-ci.

France Télévisions assure pourtant procéder à "de nouveaux efforts rigoureux et inédits" en matière budgétaire, tout en s'appliquant à préserver "ses missions essentielles d'information, de présence dans les territoires et de soutien à la création audiovisuelle et cinématographique".

Diminution des ressources publiques

Mais le chiffre d'affaire prévisionnel du groupe accuse une baisse de 104 millions d'euros par rapport à 2024. Des prévisions qui s'expliquent en partie par les recettes exceptionnelles contractées par France Télévisions en 2024 à l'occasion des Jeux olympiques. Mais les chaînes devront aussi faire face à une baisse des ressources publiques de l'ordre de 36 millions d'euros sur un an. Une diminution encore plus marquée que celle qui avait été ratifiée dans le contrat d'objectifs et de moyens (COM) 2024-2028 conclu avec l'État.

Le groupe pointe enfin une "évolution naturelle de ses charges et glissements liés aux indexations diverses et à l'inflation, à hauteur de 40 millions d'euros".

L'effort budgétaire annoncé s'élèvera donc à "plus de 60 millions" d'euros par rapport à l'année 2024. Le communiqué évoque notamment des "arbitrages concernant le niveau de ses effectifs et la maîtrise de sa masse salariale, les dépenses de programmes et les projets d'investissements".