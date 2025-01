Chine : la croissance économique tombe à 5% en 2024

La croissance économique chinoise connaît l'un des taux les plus faibles en trois décennies. En cause, une grave crise de l'immobilier.

Alors que la Chine s'était fixé un objectif de croissance "d'environ 5%" de son PIB, après une progression de 5,2% en 2023, Pékin a enregistré une croissance économique de 5% en 2024, le taux le plus faible depuis trois décennies hors période de Covid. En cause, la crise du secteur immobilier qui pèse sur le moral des consommateurs et les finances des collectivités locales, la consommation intérieure ainsi que des tensions commerciales avec les États-Unis et l'Union européenne. Selon des estimations du Bureau national des statistiques (BNS) publiées vendredi, le PIB chinois a atteint 134 908 milliards de Yuan, soit 17 867 milliards d'euros en 2024. Cependant, les exportations ont atteint le niveau record d'environ 3400 milliards d'euros, enregistrant une hausse de 7,1% sur un an. La production industrielle a gonflé de 5,8% l'an dernier, contre 4,6% en 2023, bien que les ventes de détails se soient essoufflées.

Des signaux mitigés

Selon Zhiwei Zhang, ces chiffres envoient un message "mitigé". "Le changement de cap politique [économique] en septembre a permis à l'économie de se stabiliser au quatrième trimestre", avec une croissance de 5,4% du PIB mais "le taux de chômage a dépassé les 5%". Mais la Chine reste dans l'attente des nouvelles règles de Trump sur son commerce extérieur, le président élu ayant promis des droits de douane élevés. "Les effets défavorables dus à l'environnement extérieur augmentent, la demande intérieure est insuffisante, certaines entreprises rencontrent des difficultés dans leur production et leur fonctionnement, l'économie continue de faire face à des obstacles et des défis", estime le BNS.

Dynamiser la consommation

Si Pékin a multiplié les mesures de soutien pour inciter les consommateurs à la dépense, les autorités ont promis d'assouplir encore leur politique budgétaire en 2025. Récemment, des subventions ont été mises en place pour permettre aux consommateurs de remplacer leurs produits d'électroménager. La Banque centrale chinoise a également envisagé ces dernières semaines d'envisager d'autres baisses de ses taux directeurs en 2025. Mais les analystes estiment que d'autres efforts sont nécessaires pour dynamiser la consommation, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur. "Les soutiens de politique monétaire ne suffiront probablement pas à eux seuls à redresser l'économie", a déclaré Harry Murphy Cruise de Moody's Analytics à l'AFP. "La Chine souffre d'une crise de confiance, pas de crédit, les familles et les entreprises n'ont pas suffisamment confiance dans l'économie pour emprunter, même si cela est très bon marché", ajoute-t-il. Pour Zhiwei Zhang, "un stimulus politique important et durable est nécessaire pour renforcer la dynamique économique et soutenir la reprise". Mais Pékin peine à transformer ses efforts en rebond de la consommation. Des experts sondés par l'AFP prévoient un nouveau ralentissement de la croissance chinoise à +4,4% en 2025, craignant qu'elle passe sous les 4% en 2026.