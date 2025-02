Droits de douane : Macron "espère avoir convaincu" Donald Trump

En visite à Washington, Emmanuel Macron a tenté de convaincre Donald Trump d'épargner l'Union européenne. "Notre volonté, c'est qu'il y ait une concurrence juste", "équitable", entre "nos industries", a-t-il déclaré.

J'espère l'avoir convaincu", a déclaré Emmanuel Macron après sa visite à la Maison Blanche ce lundi 24 février, où il a plaidé la cause de l'Union européenne face aux nouvelles politiques de droits de douane de Donald Trump. Depuis le début de son nouveau mandat, le 20 janvier, Donald Trump a promis ou mis en place de nouvelles taxes sur les produits entrants aux États-Unis. Il accuse l'Union européenne, qui exporte plus vers les États-Unis qu'elle n'importe, de se montrer "injuste" avec les États-Unis. Trump accuse notamment la TVA, payée par les consommateurs dans les pays européens, d'être un droit de douane supplémentaire sur les produits américains.

Poursuivre la relation entre l'UE et les USA

"Notre volonté c'est qu'il y ait une concurrence juste", "équitable", entre "nos industries", "des échanges plus fluides et encore davantage d'investissements" des deux côtés de l'Atlantique, a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse commune à la Maison Blanche. Les discussions doivent se poursuivre "entre nos ministres, nos équipes, pour clarifier les sujets qui doivent l'être" sur le plan commercial. "J'espère l'avoir convaincu" a-t-il déclaré à la chaîne américaine Fox News, avant de rappeler que "la TVA n'est pas un droit de douane". "Ce n'est pas vraiment le moment d'augmenter les droits de douane […] l'urgence c'est d'augmenter nos dépenses en matière de défense et de sécurité. Comment voulez-vous qu'on le fasse si on est en guerre commerciale ?", a-t-il continué.

Trois ans jour pour jour après le début de l'invasion russe, la guerre en Ukraine a pris une part importante de la conversation entre les deux hommes. Le président français a également dit à son homologue que les États-Unis ne pouvaient "pas mener une guerre commerciale contre la Chine et l'Europe en même temps". Un entretien a également eu lieu entre Scott Bessent et Eric Lombard, ministres des Finances, soulignant "l'importance de poursuivre la longue relation transatlantique entre la France et les États-Unis".

Faire face à l'imprévisibilité de Trump

Au cours de cette conférence de presse, Donald Trump a affirmé que les droits de douane à l'encontre du Canada et du Mexique seraient appliqués "selon le calendrier prévu", soit à compter du 4 mars. La président mexicaine Claudia Sheinbaum espère conclure un accord d'ici la fin de la semaine pour éviter cela. "Nous devons être capables de faire face à l'imprévisibilité du président Trump", a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères, Melanie Joly. "Nous devons être conscients que la menace des droits de douane est réelle, et pourrait durer un moment", a-t-elle déclaré, affirmant avoir eu "des retours positifs de nombreux responsables américains sur ce que nous avons fait" pour répondre à l'exigence américaine de mieux sécuriser leur frontière commune.