Droits de douane : les produits européens bientôt taxés à 25%

Le président américain a réitéré ses menaces de taxer les produits européens à hauteur de 25%. L'Union européenne a annoncé qu'elle répondrait fermement.

Ce mercredi, lors de la première réunion de son cabinet à ce sujet, Donald Trump a annoncé que les produits européens feraient "prochainement" l'objet de 25% de droits de douane. "Nous avons pris la décision, et nous l'annoncerons prochainement, ce sera 25%", a assuré le président américain, soit le même niveau de taxation que les produits mexicains et canadiens. L'Union européenne a assuré qu'elle réagirait "fermement et immédiatement". "L'UE protègera toujours les entreprises, les travailleurs et les consommateurs européens contre les droits de douane injustifiés", a déclaré l'UE dans un communiqué.

Échec de la visite d'Emmanuel Macron

Cette annonce intervient au lendemain de la visite d'Emmanuel Macron, qui disait pourtant espérer avoir convaincu le président américain d'éviter de mettre en place des droits de douane supplémentaires sur les produits européens. "Ce n'est vraiment pas le moment d'augmenter les droits de douane. Pourquoi ? Parce que l'urgence c'est d'augmenter nos dépenses en matière de défense et de sécurité. Comment voulez-vous qu'on le fasse si on est en guerre commerciale ?" avait interrogé la veille le président français. Mais ses arguments semblent ne pas avoir convaincu Donald Trump.

"L'UE a été conçue pour emmerder les États-Unis"

"Je prends note de ce qui a été fait. Mais l'UE a été très injuste avec nous, nous avons un déficit commercial de 350 milliards de dollars, ils n'achètent pas nos voitures, nos produits agricoles, ils n'achètent quasiment rien", avait déclaré Trump mi-février. "L'UE maintient des droits de douane parmi les plus bas au monde et ne voit aucune justification à l'augmentation des droits de douane américains sur ses exportations", estimait la Commission européenne. "L'UE a été conçue pour emmerder les États-Unis. C'était l'objectif et ils y sont parvenus. Mais désormais je suis le président", a déclaré Trump, estimant que les menaces de représailles de l'Europe étaient des paroles en l'air. "Ils peuvent essayer de le faire, mais les effets ne seront jamais les mêmes, parce que nous pouvons partir. Nous sommes la corne d'abondance, ce que tout le monde veut et ils peuvent tenter des représailles, mais ça ne marchera pas. […] Il suffit que nous n'achetions plus rien, et si c'est ce qui se produit, nous gagnons", a justifié le président américain.

Chaque année, l'Union européenne tire une balance excédentaire de ses échanges avec les États-Unis, qui n'a cessé d'augmenter, triplant entre 2003 et 2024, selon Eurostat. La balance commerciale a été positive pour les Européens entre janvier et novembre 2024 inclus, de l'ordre de 183 milliards d'euros, selon les dernières données Eurostat.