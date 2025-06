La rupture Musk-Trump fragilise le pouvoir et affole les marchés

Fin mai, le PDG de Tesla quitte son poste au sein du gouvernement américain. Une semaine plus tard, une série d'accusations et de menaces précipite un tournant inédit dans les rapports entre la Maison-Blanche et la Silicon Valley.

L'alliance politique et économique entre Donald Trump et Elon Musk a éclaté publiquement début juin. Cette rupture brutale entre deux figures centrales du pouvoir américain a provoqué des secousses politiques et une chute record en Bourse.

Une relation étroite devenue confrontation publique

Pendant plusieurs mois, Elon Musk a occupé un poste de premier plan au sein du gouvernement Trump. En tant que responsable du Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE), il était chargé de réduire les dépenses publiques. Ce rôle lui conférait un accès direct aux plus hautes sphères du pouvoir, jusqu'à sa démission officielle fin mai. Selon France Info, le président américain lui avait réservé un traitement exceptionnel, en le nommant "employé spécial" sans passer par le Congrès.

En parallèle, le dirigeant de Tesla et SpaceX a été l'un des plus gros contributeurs de la campagne présidentielle. D'après Les Échos, il a versé plus de 270 millions de dollars via son organisation politique pour soutenir Donald Trump en 2024. Cette proximité s'est aussi manifestée lors de nombreux événements publics, où les deux hommes ont été vus côte à côte.

Mais le climat a changé avec l'arrivée au Sénat du projet de loi budgétaire voulu par Donald Trump, déjà validé fin mai à la Chambre des représentants. Elon Musk a multiplié les critiques sur son réseau social X, qualifiant ce projet de loi de "massif, scandaleux et bourré de dépenses inutiles". Il a également exhorté à "tuer le projet" en accusant le texte d'aggraver la dette fédérale.

Donald Trump, interrogé publiquement lors d'une rencontre à la Maison Blanche, a réagi : "Elon et moi avions une bonne relation. Je ne sais pas si ce sera encore le cas", a déclaré le président américain, cité dans Le Figaro. Il s'est dit "très déçu" et a souligné que l'entrepreneur "connaissait le contenu de la loi mieux que quasi tout le monde ici".

Impact financier immédiat et escalade verbale

La rupture entre Elon Musk et Donald Trump a eu des répercussions économiques immédiates. Le 5 juin, l'action Tesla a chuté de 14,3% en une seule séance à Wall Street. Cela représente plus de 150 milliards de dollars de capitalisation boursière effacés, la plus forte baisse pour l'entreprise depuis quatre ans. En cinq jours, la perte totale atteint 237,2 milliards.

Donald Trump a évoqué la possibilité de supprimer les aides gouvernementales à Tesla et les contrats fédéraux liés à SpaceX. "Le plus simple pour économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux" d'Elon Musk, a-t-il affirmé sur Truth Social.

En réponse, Elon Musk a brièvement annoncé sur X l'arrêt du vaisseau spatial Dragon, utilisé par la NASA pour ravitailler l'ISS, avant de revenir sur sa décision quelques heures plus tard. Dans un autre message, il a affirmé que Donald Trump figurait dans les dossiers liés au financier Jeffrey Epstein. "C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics", a-t-il écrit, cité par BFM TV.

L'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, a lui aussi pris position. Il a appelé à une enquête sur le statut migratoire d'Elon Musk et à la saisie de SpaceX par décret présidentiel. Il a déclaré dans son émission War Room Live : "Je suis fermement convaincu que c'est un étranger en situation irrégulière et qu'il devrait être expulsé du pays immédiatement".

Malgré cette escalade, un apaisement semble envisagé. D'après Politico, les conseillers de la Maison Blanche ont programmé un appel téléphonique entre les deux hommes pour tenter de rétablir un contact. De son côté, Donald Trump a nuancé dans un entretien : "C'est pas grave. Ça se passe très bien, ça n'a jamais été aussi bien", a-t-il affirmé au média américain.