L'administration Trump lève les restrictions sur les modèles d'IA les plus puissants d'Anthropic

Les modèles Claude Fable 5 et Mythos 5 d'Anthropic pourront de nouveau être accessibles, après la levée des contrôles d'exportation américains imposés pour raisons de sécurité nationale.

Le gouvernement américain a levé les restrictions qui avaient contraint Anthropic, fleuron américain de l’intelligence artificielle, à couper l’accès à ses deux modèles les plus puissants, a annoncé mardi l’entreprise. Cette décision marque un tournant dans la gestion des technologies d’IA de pointe par l’administration Trump, dans un contexte de débats intenses sur la régulation et la souveraineté numérique.

Retour sur une suspension inédite

Le 12 juin, Washington avait brutalement contraint Anthropic à couper l'accès à ces deux modèles de pointe, jugeant que des failles avaient été détectées dans les garde-fous censés empêcher leur détournement à des fins de cyberattaque. Le ministère du Commerce américain avait imposé les contrôles d'exportation sur Claude Fable 5 et Mythos 5 au nom de la sécurité nationale. Ce retrait forcé, une première pour un gouvernement, avait suscité une vague de critiques dans le monde, ravivant les débats sur la souveraineté numérique des pays dépendants des technologies américaines.

Anthropic, maison mère du modèle de langage Claude, s'était ainsi retrouvée au cœur d'une controverse internationale, qui a souligné la sensibilité croissante autour des outils d'intelligence artificielle avancée et leur potentiel d'usage détourné.

"Nous avons reçu la notification que le ministère du Commerce a levé les contrôles d’exportation sur Claude Fable 5 et Mythos 5", imposés le 12 juin au nom de la sécurité nationale, a déclaré Anthropic sur X. "Nous commencerons à rétablir l’accès demain", mercredi, a-t-elle ajouté.

Au terme d’âpres négociations à Washington, dont peu de détails ont filtré, l’accès à Mythos 5 avait été débloqué vendredi pour une poignée de "cyberdéfenseurs et opérateurs d’infrastructures", mais uniquement américains. Les partenaires étrangers, notamment des agences étatiques de cybersécurité en Europe et en Asie, en restaient privés à ce stade.

La décision de mardi permet le retour en ligne dès mercredi de Fable 5, une version grand public de Mythos, bridée sur la cybersécurité et les risques d’attaque biologique et chimique.

Longtemps hostile à toute régulation de l’IA, accusée d’être un frein à l’innovation face à la Chine, l’administration Trump a entamé un virage radical, au vu des puissantes capacités des modèles de pointe. Ses récentes décisions dans ce domaine, prises dans un cadre légal encore flou et controversé, actent une reprise en main du gouvernement sur cette technologie cruciale.

Mardi, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, a comparé les capacités des modèles d’IA les plus avancés à des "armes nucléaires numériques", dans une rare prise de parole publique à Washington.

Souveraineté numérique et concurrence internationale

Ce retrait forcé avait illustré la dépendance technologique de nombreux pays et les tensions autour du contrôle des outils d'IA.

Dans le même temps, OpenAI, le rival américain d’Anthropic, a lancé vendredi son plus puissant modèle à ce jour, GPT-5.6, pour la première fois en accès limité, acceptant de façon inédite que le gouvernement américain valide, client par client, les partenaires autorisés.