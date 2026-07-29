Sébastien Lecornu renonce à ses vacances pour gérer la crise des "méga-feux"

Le Premier ministre applique à lui-même la suspension des congés face à une situation d'incendies exceptionnelle, marquée par 116 085 hectares brûlés et plus de 220 000 évacuations.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a décidé de renoncer à ses vacances afin de gérer la crise des "méga-feux" qui ravagent actuellement la France. Cette décision intervient alors que le pays fait face à une situation d’incendies exceptionnelle, qualifiée de "méga-feux" ou de "situation historique", avec des conséquences humaines et environnementales majeures.

Sébastien Lecornu avait menacé de priver ses troupes de congés si la situation l'exigeait. Le dernier Conseil des ministres, qui s'est tenu lundi, devait initialement ouvrir la porte aux vacances d'été pour les membres du gouvernement. Mais face à l'ampleur de la crise, le chef du gouvernement a mis sa menace à exécution en commençant par lui-même.

En juin dernier, Sébastien Lecornu avait laissé entendre qu’en raison de la multiplication des vagues de chaleur caniculaire, il pourrait priver ses troupes de congés estivaux. Les "méga-feux" qui ravagent actuellement le pays ont conduit le locataire de Matignon à retarder son départ, une évidence "compte tenu du contexte", selon son entourage.

Une crise d’une ampleur inédite

Depuis le début de l’année, 116 085 hectares sont partis en fumée, un chiffre qui illustre la gravité de la situation. Plus de 220 000 évacuations ont déjà été recensées, alors que les fortes chaleurs attendues ces prochaines heures menacent de rendre la situation plus incontrôlable encore.

Des incendies restent en cours en Haute-Corse et dans le Var, tandis qu’une importante reprise est à déplorer du côté de Lège-Cap-Ferret, en Gironde. Depuis vendredi, le Premier ministre a déjà convoqué plusieurs réunions interministérielles de crise face à la "situation historique" que connaît le pays. Une nouvelle cellule de crise est prévue ce mardi soir entre les directeurs de cabinet des membres du gouvernement concernés.

Depuis Bordeaux, lundi, Emmanuel Macron a déclaré que "les semaines à venir seront dures". Le gouvernement reste mobilisé pour faire face à cette crise majeure, alors que la France traverse une période marquée par la multiplication des incendies et des vagues de chaleur.