Budget 2027 : Jean-Pierre Farandou assure préserver la jeunesse malgré 2,8 milliards d'euros d'économies

Le ministre du Travail affirme avoir obtenu du Premier ministre la garantie de maintenir les moyens pour l'apprentissage et les contrats d'engagement jeune malgré les coupes budgétaires.

Le budget 2027 prévoit 2,8 milliards d'euros d'économies sur le périmètre du ministère du Travail. Son ministre, Jean-Pierre Farandou, a assuré mercredi que les dispositifs en faveur de la jeunesse, notamment l'apprentissage et les contrats d'engagement jeune, seraient préservés.

Des économies substantielles mais des priorités maintenues

Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, a indiqué mercredi avoir obtenu du Premier ministre des garanties afin de "préserver la jeunesse", dans le cadre des discussions budgétaires marquées par des objectifs contraignants de diminution des dépenses. Le projet de dépenses pour le budget 2027, publié le 16 juillet, chiffre à 2,8 milliards d'euros les économies touchant le ministère du Travail.

Sur Europe 1/CNews, Jean-Pierre Farandou a expliqué : "Mais ce qui est très important et ça, le Premier ministre me l'a accordé, la seule demande que je lui ai faite, c'est de préserver la jeunesse." Il a précisé que les moyens affectés à l'apprentissage et aux contrats d'engagement jeune dans les missions locales seraient maintenus, malgré les efforts budgétaires demandés à l'ensemble des ministères.

Le ministre a insisté sur la nécessité de ne pas sacrifier les politiques en faveur des jeunes. "C'est une bataille très importante parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Il ne faut jamais laisser tomber la jeunesse (...) La politique de l'apprentissage est une vraie réussite et on va stabiliser à la fois les aides aux entreprises et les coûts de formation pour former les jeunes", a-t-il relevé.

Jean-Pierre Farandou a également évoqué les jeunes de 18-19 ans en difficulté, "qui peuvent aller en missions locales où on va leur proposer un contrat d'engagement jeune (...) qui leur permet de s'insérer dans la vie professionnelle".

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a rendu un arbitrage favorable à la demande du ministre du Travail. "Il me l'a accordé, donc je préfère faire des efforts ailleurs", a souligné Jean-Pierre Farandou. Il a remercié le chef du gouvernement pour cette décision, tout en reconnaissant que cela impliquerait de réaliser des économies supplémentaires sur d’autres postes : "Bien sûr, ça veut dire qu'il faudra faire des économies par ailleurs, environ deux milliards (d'euros) d'économies, mais on va jouer le jeu."