Edouard Philippe et Gabriel Attal ex aequo à 30% d'image positive dans le dernier baromètre Elabe

Les deux anciens Premiers ministres sont désormais à égalité dans l'opinion, selon le sondage Elabe pour "Les Echos", sur fond de rivalité pour 2027.

Le duel entre Edouard Philippe et Gabriel Attal pour représenter le bloc central à la présidentielle de 2027 s'intensifie. Selon le dernier baromètre Elabe pour "Les Echos", publié en juillet 2026, les deux anciens Premiers ministres d'Emmanuel Macron affichent désormais exactement le même niveau d'image positive auprès de l'ensemble des Français, à 30%, ex aequo à la troisième place du classement des personnalités.

Ils se placent ainsi derrière Jordan Bardella, qui domine le classement avec 36% d’image positive, et Marine Le Pen, deuxième à 34%.

Baisse marquée pour Edouard Philippe, stabilité relative pour Gabriel Attal

La progression de Gabriel Attal n’est cependant pas la cause principale de cette égalité. Comme le souligne Vincent Thibault, directeur conseil opinion de l’institut de sondage, "Ce résultat n'est pas lié à une surperformance de Gabriel Attal, assez stable depuis plusieurs mois, mais plutôt à une baisse lente et progressive d'Edouard Philippe".

Dans le détail, Edouard Philippe voit son image reculer de 4 points ce mois-ci (30%). Le revers est encore plus sévère auprès des électeurs d’Emmanuel Macron, où il accuse une chute de 8 points, atteignant 66% de cote de popularité.

Gabriel Attal, de son côté, enregistre également un léger recul, de 2 points auprès de l'ensemble des Français (30%) comme des électeurs d'Emmanuel Macron (65%).

Gabriel Attal a renoncé à prendre des vacances cet été et multiplie les déplacements sur tout le territoire avec l'objectif de faire décoller sa candidature avant la rentrée. Après avoir défendu son "choc des salaires" en Bretagne, un projet pour rapprocher le brut du net, il continuera de présenter de nouvelles mesures en août, notamment sur la manière dont il compte moderniser les institutions s'il est élu à l'Elysée.

Autour du maire du Havre, l’entourage d’Edouard Philippe tente de relativiser la baisse dans les sondages, estimant que la présidentielle n’est pas encore une préoccupation majeure pour les Français en cette période estivale. Le programme du maire du Havre doit progressivement être dévoilé à partir de la rentrée.

La rivalité entre les deux hommes est désormais ouverte, comme le résume un conseiller de Gabriel Attal : "Le resserrement des courbes est en court, ils sont dans un mouchoir de poche".

Dans le sondage PrésiTrack OpinionWay pour "Les Echos" publié début juillet, Edouard Philippe est en tête devant Gabriel Attal quand les deux sont candidats (18% contre 7% au premier tour). S'il n'y a qu'une candidature du centre droit, Edouard Philippe fait mieux que Gabriel Attal (22% contre 16%).

Edouard Philippe et Gabriel Attal se sont laissés jusqu'à février 2027 pour faire campagne, date à laquelle le moins bien placé des deux dans les sondages est censé jeter l'éponge.

Bataille judiciaire autour du terme "renaissance"

Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté jeudi la demande du parti Renaissance de Gabriel Attal d'interdire à Marine Le Pen d'utiliser le terme "renaissance" dans sa première affiche de campagne présidentielle. Le parti Renaissance a annoncé dans un communiqué faire appel de la décision. Le parti de Gabriel Attal avait assigné mi-juillet en justice le Rassemblement national et sa cheffe de file pour "parasitisme" et "contrefaçon de marque". Son éligibilité à peine recouvrée le 7 juillet, Marine Le Pen avait en effet dévoilé une affiche exaltant le thème de "la renaissance" : celle de la France autant que celle de la candidate.