Sondage : Marine Le Pen l'emporterait quel que soit son adversaire au second tour

Le leader de La France insoumise progresse nettement dans les intentions de vote et pourrait affronter Marine Le Pen au second tour, selon une enquête publiée lundi.

Jean-Luc Mélenchon, quadruple candidat à la présidentielle, apparaît en position pour se qualifier pour le second tour de la présidentielle, fort d'une dynamique qui lui permet de rattraper Edouard Philippe, selon un sondage Toluna Harris Interactive publié lundi. Cette enquête, réalisée pour M6 et RTL, met en lumière la progression du leader de La France insoumise (LFI) dans la course à l'Elysée à moins d'un an du scrutin.

Une dynamique favorable pour Mélenchon

Sur cinq configurations de 1er tour envisagées, Jean-Luc Mélenchon se hisserait au second tour face à Marine Le Pen dans trois cas de figure, et ferait jeu égal avec Edouard Philippe dans un autre. Des résultats qui marquent une nette progression pour le quadruple candidat à la présidentielle, crédité de 12% d'intentions de vote en avril par cet institut et naviguant désormais entre 16% et 17% d'intentions de vote.

Dans le détail, le leader de LFI obtiendrait 16% des voix dans une hypothèse où Raphaël Glucksmann (10%), Gabriel Attal (8%), Edouard Philippe (14%) et Bruno Retailleau (6%) concourraient sur la ligne de départ. Mais même avec le désistement de Gabriel Attal ou d'Edouard Philippe, l'Insoumis pourrait croire en ses chances. Dans la première configuration, sans le candidat Renaissance donc, Jean-Luc Mélenchon et Edouard Philippe sont donnés à égalité (17% chacun). Dans la seconde, en l'absence du maire du Havre, Gabriel Attal obtiendrait entre 14% et 15% et Jean-Luc Mélenchon toujours 17%. Une seule hypothèse permettrait à Edouard Philippe (19%) de devancer le leader LFI (17%) : celle qui verrait Gabriel Attal renoncer à se présenter, et François Hollande (8%) porter les couleurs de la social-démocratie à la place de Raphaël Glucksmann.

Jean-Luc Mélenchon a effectué sa rentrée politique devant plusieurs milliers de militants à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme).

Dans ce sondage, Marine Le Pen caracole en tête, entre 35 et 38% des intentions de vote. Surtout, la figure de proue du RN l'emporterait quel que soit son adversaire au second tour, qu'il s'agisse de Jean-Luc Mélenchon (68%-32%), Gabriel Attal (57%-43%) et même Edouard Philippe (55%-45%), alors que le maire du Havre paraissait jusqu'ici être le postulant le mieux à même de battre Marine Le Pen.

Le sondage a été réalisé en ligne du 18 au 19 août, sur un échantillon de 1 764 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans ou plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est située entre 1,4 et 3,1 points.