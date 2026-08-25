Edouard Philippe veut augmenter de 20% la rémunération moyenne des enseignants sur le quinquennat

Le candidat Horizons à la présidentielle détaille ses propositions pour l'école, la rémunération des enseignants et l'autorité scolaire.

Edouard Philippe, candidat Horizons à l’élection présidentielle de 2027, a présenté lundi 24 août dans un entretien exclusif au Figaro ses principales orientations pour l’école et la revalorisation du métier d’enseignant. L’ancien Premier ministre (2017-2020) et actuel maire du Havre propose notamment "une augmentation de 20% de la rémunération moyenne des enseignants" et souhaite que cette rémunération soit portée "au moins au niveau de la moyenne européenne, notamment en milieu de carrière".

Il justifie cette ambition par l’évolution démographique : "Avec près de 1 million d’élèves en moins, nous avons les moyens de continuer à réduire les effectifs dans les classes là où c’est nécessaire et de mieux rémunérer les professeurs sans dégrader les finances publiques". Edouard Philippe souligne : "C’est massif, mais c’est indispensable pour redonner de la dignité à leur métier". En 2022, durant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis 10% d’augmentation sans condition pour tous les enseignants, avant que ce taux ne devienne une moyenne.

Edouard Philippe souhaite également instaurer une "amende de responsabilisation scolaire, sur le modèle de ce qui existe au Royaume-Uni", pour les "parents d’enfants harceleurs, perturbateurs ou absentéistes et les parents violents". Selon lui, "le maire, sur proposition de l’équipe pédagogique, doit pouvoir sanctionner rapidement toute atteinte à la sérénité de l’école".

L’ancien Premier ministre développe "trois grandes priorités" : "Une école des savoirs fondamentaux, qui remet en son cœur le mérite et l’excellence ; le retour de l’autorité, de la sécurité et de la sérénité ; la dignité des professeurs", avec une plus grande autonomie laissée aux établissements.

Edouard Philippe souhaite "pouvoir adapter l’organisation des classes, des rythmes scolaires et de la pédagogie en fonction des réalités locales". Il affirme que "les chefs d’établissements doivent avoir, beaucoup plus qu’aujourd’hui, le pouvoir de rajouter des heures d’enseignement lorsque c’est nécessaire". Il propose aussi de laisser "les établissements qui le pensent nécessaire anticiper d’une semaine ou deux la rentrée pour les élèves qui en ont besoin, et pour qui deux mois et demi de vacances, c’est trop". "Quant aux rythmes journalier et hebdomadaire, laissons une liberté beaucoup plus grande aux établissements", plaide-t-il.

Sur la formation des enseignants, Edouard Philippe entend créer des "écoles normales" plus exigeantes sur les savoirs fondamentaux. Il souhaite également "modifier la carrière des professeurs" et "leur permettre des évolutions, dans l'éducation nationale ou en dehors". Il propose aussi de leur ouvrir "d'autres façons d'enseigner" à partir d'un certain âge, par exemple en plus petits groupes.

Concernant l’intelligence artificielle, il prône une "approche par paliers" : "Zéro IA avant le collège, puis une formation à son usage responsable et éclairé, et un soutien scolaire universel qui pourra intégrer un agent IA au lycée". Il ajoute : "Nous devons tirer le maximum de l’IA pour aider les enseignants dans la préparation de leurs cours et la correction des devoirs".