Le PIB de la France a stagné au deuxième trimestre, selon l'Insee

L'économie française n'a pas progressé au deuxième trimestre 2026, selon l'Insee, compromettant la cible de croissance annuelle fixée par le gouvernement Lecornu.

Le produit intérieur brut (PIB) de la France a stagné au deuxième trimestre 2026, selon l'estimation révisée de l'Insee. Cette annonce marque un coup d'arrêt pour l'économie française, alors que la précédente estimation de l'Insee faisait état d'une croissance de 0,2% au deuxième trimestre. Le PIB de la France a même reculé en volume de 0,2% au premier trimestre, indique l'Insee, ce qui ramène l'acquis de croissance sur l'année 2026 à 0,3% seulement. La cible d'une croissance à 0,7% sur l'année espérée par le gouvernement de Sébastien Lecornu paraît compromise.

Le pouvoir d'achat du revenu des ménages par unité de consommation recule nettement (-0,6% après -0,2%), selon l'Insee. Le taux d'épargne des ménages se replie fortement, à 17,2% de leur revenu disponible brut, après 17,9% au trimestre précédent.