Dominique de Villepin veut être candidat à la présidentielle 2027 et attaque Edouard Philippe

Dominique de Villepin annonce son intention d'être candidat en 2027 et critique Edouard Philippe pour ses propositions sur l'immigration à Mayotte.

L'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a déclaré dimanche sur BFMTV : "Je veux être candidat à l'élection présidentielle, oui bien sûr. Et je le confirmerai quand la campagne électorale aura commencé". Il a précisé que "pour le moment nous n'avons rien de sérieux à nous mettre sous la dent".

Dominique de Villepin a vivement critiqué les récentes prises de position d'Edouard Philippe, chef du parti Horizons, qui a promis un "moratoire total" sur l'immigration à Mayotte, englobant non seulement droit du sol et droit d'asile, mais aussi le regroupement familial. "Quand je vois Edouard Philippe, membre d'un parti républicain, dire à Mayotte qu'il faut revoir le droit du sol et revoir le droit d'asile... On est en France, à Mayotte. Si on remet en cause le droit d'asile à Mayotte, qu'est-ce qu'on fait sur l'Hexagone, le territoire national ?", a déclaré Dominique de Villepin sur BFMTV.

Il estime ainsi qu'Edouard Philippe "fait le jeu" de Marine Le Pen en entrant dans une "surenchère" avec ses propositions pour restreindre l'immigration à Mayotte. "Tous ceux qui veulent jouer à coups d'exceptions, non seulement font des entorses à notre régime républicain, mais en plus courent dans la surenchère. Et en l'occurrence Edouard Philippe fait le jeu du Rassemblement national. Qui préférera la copie, c’est-à-dire M. Philippe, à Mme Le Pen ? Il fait le jeu, à travers la surenchère, de madame Le Pen", a-t-il affirmé.

Mise en garde contre la surenchère du Rassemblement national

Dominique de Villepin a également qualifié la promesse du Rassemblement national d'un référendum sur l'immigration, encore répétée samedi par Jordan Bardella, d'"énième surenchère" qui place selon lui le parti d'extrême droite "en dehors des règles républicaines".

Crédité de 2% des intentions de vote dans les sondages où il est testé, Dominique de Villepin a exclu de participer à une primaire, considérant que "ce n'est pas le bon mode de fonctionnement" mais plutôt "le dernier gadget des désespérés".

Le scrutin de la présidentielle 2027 est prévu les 18 avril et 2 mai 2027. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, entend ainsi peser dans le débat à venir.