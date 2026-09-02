Gabriel Attal affirme au 20 Heures de France 2 qu'il faut une "réforme constitutionnelle profonde, pour mieux partager le pouvoir" dans le cadre de la présidentielle 2027

Le candidat Renaissance à la présidentielle a défendu mardi soir la nécessité d'une réforme constitutionnelle profonde pour mieux partager le pouvoir, notamment avec les collectivités territoriales.

Gabriel Attal, candidat Renaissance à la présidentielle, était l'invité, mardi 1er septembre, du nouveau rendez-vous politique du "20 Heures" de France 2. "Il faut une réforme constitutionnelle profonde, pour mieux partager le pouvoir", notamment avec "les collectivités territoriales", a-t-il défendu.

Le candidat promet, s'il est élu en 2027, "la plus grande réforme institutionnelle depuis 1958".

Se démarquer au sein du bloc central

Interrogé sur son positionnement par rapport à Edouard Philippe, également candidat du bloc central à la présidence, Gabriel Attal a tenu à se démarquer : "Si j'avais le même projet qu'Edouard Philippe, je serais au premier rang de son meeting", tout en défendant la nécessité "d'un seul candidat" du bloc central. "On est dans un temps où chacun doit présenter sa vision", a cependant temporisé le candidat à l'Elysée.

Questionné sur sa vision du bilan d'Emmanuel Macron, Gabriel Attal a dit "assumer les responsabilités qui ont été les [s]iennes". "Je ne vais pas prendre les Français pour des imbéciles, j'ai été dans le gouvernement, je l'assume totalement", a-t-il fait valoir.

Il est enfin revenu sur ses propositions pour lutter contre "la smicardisation" des enseignants, ou encore pour financer les retraites. Interrogé sur une éventuelle désindexation de ces retraites, il a mis en avant la nécessité de "changer notre système".