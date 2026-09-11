Le gouvernement révise à la baisse sa prévision de croissance pour 2026

La prévision de croissance pour 2026 sera abaissée à 0,5%, compromettant l'objectif de déficit public fixé à 5% du PIB.

Le gouvernement va réviser à la baisse ce vendredi sa prévision de croissance, pour la ramener autour de 0,5% en 2026, selon nos informations. Cette annonce, qui intervient dans le cadre du nouveau scénario macroéconomique élaboré par Bercy, marque un net recul par rapport aux 1% espérés en début d'année.

Un ralentissement qui pèse sur le déficit public

Ce ralentissement pèsera sur le déficit public. La croissance désormais attendue autour de 0,5% représente la moitié de l'ambition initiale du gouvernement, ce qui rend définitivement caduque la cible de déficit fixée cette année à 5% du PIB. Il s'agit de la troisième révision à la baisse de la croissance pour 2026 en moins de six mois.

A huit mois de la présidentielle, le gouvernement de Sébastien Lecornu veut réduire le déficit en freinant les dépenses, sans augmenter les impôts, tout en ménageant les secteurs stratégiques et les ménages les plus modestes.

Le projet de loi de finances sera présenté le 30 septembre. Sébastien Lecornu assume cette approche. Dans un entretien au Parisien, le Premier ministre promet un budget avec des mesures qui seront "pour beaucoup, réversibles par la nouvelle majorité qui sortira des urnes". Pas question, donc, de lancer de grandes transformations à quelques mois du scrutin. Les mesures seront "difficiles" mais pas "brutales", assure-t-il, sans "grandes réformes".