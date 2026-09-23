Sébastien Lecornu propose aux socialistes de travailler à un compromis sur le budget 2027

Le Premier ministre adresse un appel au dialogue aux députés et sénateurs socialistes pour éviter un blocage budgétaire et renouer l'esprit de compromis.

A quelques jours de la présentation du projet de loi de finances pour 2027, Sébastien Lecornu, Premier ministre, a adressé un long courrier aux députés et sénateurs socialistes pour leur proposer de les rencontrer afin de travailler, comme l'an dernier, à un compromis sur le budget 2027. Cette initiative intervient alors que la recherche d’un accord parlementaire s’annonce plus complexe que lors de l’exercice précédent.

Un appel au dialogue dans un contexte politique incertain

Le projet de loi de finances doit être présenté le 1er octobre en Conseil des ministres et arriver en séance à l'Assemblée le 14 octobre. Cette échéance intervient alors que la primaire PS-Place publique tombe en pleine discussion budgétaire, compliquant la recherche d'un interlocuteur unique pour le gouvernement. Plusieurs figures socialistes sont en lice ou partie prenante, du premier secrétaire du PS Olivier Faure, avec lequel Sébastien Lecornu avait négocié l’an dernier, à Jérôme Guedj ou Boris Vallaud, désormais soutien de Raphaël Glucksmann. Cette fragmentation rend difficile l’identification d’un partenaire capable d’engager l’ensemble du groupe socialiste dans un compromis.

Dans son courrier, le chef du gouvernement prend bien soin de souligner "l'esprit de responsabilité" des socialistes qui ont bien voulu discuter et rappelle, de son côté, le choix "particulièrement difficile" de la suspension de la réforme des retraites, qu'il a néanmoins assumé "pour éviter au pays d'entrer dans une grave crise politique et financière". Sébastien Lecornu affirme : "Notre volonté de compromis s'est donc déjà traduite dans les faits. Elle demeure entière pour 2027".

Parmi les mesures issues du compromis précédent figurent la généralisation des repas à un euro pour les étudiants dans les Crous et la revalorisation de la prime d'activité à partir de juillet dernier. Le Premier ministre souligne ainsi que la concertation avec les socialistes a permis d'aboutir à des avancées concrètes, et souhaite renouveler cette dynamique pour le prochain budget.

Sébastien Lecornu propose que le dialogue avec les socialistes permette de "faire aboutir" plusieurs chantiers touchant à l'hydroélectricité, la protection de l'enfance, l'indemnisation des victimes du chlordécone, ainsi que la proposition de loi intégrale contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. Il compte aussi sur les socialistes pour "enrichir" le plan de soutien au secteur agricole touché par la sécheresse de l'été, ou amender celui sur le logement pour les sinistrés des incendies.

Le Premier ministre met en garde contre "l'absence durable de budget" qui exposerait "les Français à l'austérité la plus dure". "Le compromis nous permet au contraire de fixer les priorités et de protéger ceux qui en ont le plus besoin", insiste-t-il.

Des réticences du côté socialiste

Malgré cette main tendue, la réponse socialiste reste prudente, voire critique. Sandrine Runel, députée PS, déclare : "Après les annonces budgétaires du Premier ministre, c'est un peu se moquer du monde… notamment des socialistes. Entre les annonces sur les arrêts maladie, la désindexation des APL, les étrangers… cela fait beaucoup". Cette réaction traduit la défiance d’une partie du groupe socialiste face à la politique budgétaire du gouvernement, jugée en contradiction avec les attentes de leur électorat.