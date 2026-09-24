La cour d'appel de Paris rejette la demande de réintégration de Philippe Brun au Parti socialiste

La justice confirme la suspension de Philippe Brun du Parti socialiste et son exclusion de la primaire, validant la procédure suivie par le parti.

La cour d'appel de Paris a rejeté mercredi soir la demande du député Philippe Brun d'être réintégré à la primaire de l'espace social-démocrate, confirmant la décision en première instance.

Selon la cour d'appel, "Philippe Brun ne peut soutenir sérieusement que la procédure prévue par les termes des statuts du Parti socialiste n'a pas été respectée, voire aurait été dévoyée". Les nouvelles pièces versées aux débats devant la cour ont confirmé que le 15 septembre 2026, la plaignante a contacté par téléphone un membre de la direction nationale du Parti socialiste pour l'informer des faits dont elle indiquait avoir été victime de la part de Philippe Brun. La cour a estimé qu'il en résulte incontestablement l'existence d'un signalement à la date indiquée, ce qui dément suffisamment les manœuvres dolosives invoquées par l'appelant.

Suspension à titre conservatoire et nature des accusations

Philippe Brun a été suspendu le 16 septembre du Parti socialiste (PS) à titre conservatoire à la suite d'accusations d'une militante portant sur des "faits susceptibles de relever d'une caractérisation pénale", selon la direction du PS. Les accusations portent sur trois registres : "le registre du harcèlement", celui "des violences physiques" et celui de "l'emploi familial", a précisé la direction du PS.

Philippe Brun, qui avait obtenu ses parrainages, a accusé son parti d'avoir "instrumentalisé" un conflit qui l'oppose à une ancienne collaboratrice pour le "tuer politiquement". Le scrutin de la primaire est prévu les 9-10 et 16-17 octobre.

Philippe Brun demeure député de l'Eure, mais il ne pourra pas concourir pour la désignation du candidat socialiste à la prochaine élection présidentielle.