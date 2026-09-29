Plus de 170 manifestations et des blocages de lycées attendus mardi 29 septembre dans la fonction publique

Les agents publics et les lycéens se mobilisent à l'échelle nationale contre le gel du point d'indice et les conditions dans les services publics, à l'approche du budget 2027.

Plus de 170 manifestations sont organisées mardi 29 septembre 2026 partout en France à l'appel d'une large intersyndicale de la fonction publique. Cette journée de grève vise à faire pression sur le gouvernement à deux jours de la présentation du projet de budget pour 2027. La CGT, FO, la CFDT, l'Unsa, la FSU, Solidaires, la CFE-CGC et la FA-FP organisent la mobilisation pour réclamer une revalorisation des salaires des fonctionnaires et des "moyens budgétaires à la hauteur" des missions des services publics.

Les autorités attendent entre 25 000 et 50 000 agents publics dans les cortèges.

Une mobilisation d’ampleur nationale

Les cortèges d'Arras (Pas-de-Calais) et de Marseille (Bouches-du-Rhône) seront parmi les premiers à s'élancer mardi, dans la matinée, tandis que le cortège parisien devrait s'ébranler à partir de 14h. Les syndicats espèrent réunir le plus de fonctionnaires possible afin de peser sur les arbitrages du gouvernement pour le prochain budget, dont la présentation est prévue jeudi. Ils souhaitent aussi "lancer un message aux candidats à la présidentielle" à l'aube de la campagne électorale, propice au "fonctionnaire bashing", déclarait jeudi Laure Revel, responsable CFDT.

Après un été marqué par des incendies historiques durant lesquels les pompiers ont été rudement mis à l’épreuve, ces derniers ont décidé de se rassembler dans la capitale pour se joindre au reste des fonctionnaires. Attendus au nombre de 5 000 à 10 000 par les autorités, ils défileront dans un premier temps dans leur propre cortège, entre la place d’Italie et la Bastille, avant de rejoindre le reste des manifestants, qui partiront, eux, de la place de la République, pour se diriger ensuite jusqu’à la place de la Nation. Les autorités s’attendent à voir défiler entre 20 000 et 40 000 personnes, hors pompiers. Le premier syndicat des enseignants des écoles primaires s’attend à 40% de grévistes chez les professeurs des écoles, a affirmé le SNUipp-FSU lundi à l’Agence France-Presse (AFP). Les transports sur les réseaux SNCF et RATP ne devraient être que ponctuellement perturbés par la grève.

Les revendications au cœur de la mobilisation

La mobilisation de ce mardi s'inscrit dans un contexte de mécontentement croissant face au gel du point d'indice, annoncé le 17 septembre par le Premier ministre. "On ne peut pas avoir des services publics de qualité s'il n'y a pas de conditions de travail de qualité : c'est reconnaître le travail qui est accompli", a fait valoir la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, lundi sur France 2. "Le gel d'indice, c'est une politique depuis dix ans. La situation n'est plus tenable", déplore mardi matin sur BFMTV-RMC Christelle Thieffinne, présidente de la CFE-CGC.

Depuis 2017, les agents publics n’ont vu leur point d’indice revalorisé qu’en 2022 (3,5%) et 2023 (1,5%), soit une revalorisation totale légèrement supérieure à 5%. Entre-temps, selon l’Insee, l’inflation cumulée depuis 2017 aura atteint 24,17% à la fin de 2026. Les syndicats dénoncent une perte de pouvoir d’achat et réclament des mesures budgétaires à la hauteur des besoins des services publics.

Blocages de lycées et mobilisation des jeunes

Parallèlement aux manifestations de la fonction publique, la journée de mardi devrait être marquée par la poursuite des blocages des lycées, mouvement parti la semaine dernière d’établissements de banlieue parisienne. Depuis une semaine, des lycéens se mobilisent devant leurs établissements pour protester, notamment contre des classes et des emplois du temps surchargés ou encore l’absence de professeurs, des rassemblements qui ont parfois dégénéré avec des dégradations ou des tirs de mortier. Lundi, le mouvement s’est étendu à d’autres régions, et il devrait constituer, avec le cortège des pompiers, l’un des principaux points d’attention des autorités mardi.