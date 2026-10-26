Des manifestations contre le coût de la vie secouent plusieurs pays européens

Plusieurs pays européens connaissent une vague de protestations contre la hausse du coût de la vie et du logement, marquées par des tensions et des violences.

En Italie, mais aussi en Espagne ou au Portugal, des manifestations ont eu lieu contre le coût de la vie au cours des derniers jours. Plusieurs ont dégénéré en affrontements avec les forces de l'ordre.

Pour le deuxième week-end de suite, dénonçant les coupes budgétaires et la hausse du coût de la vie, des milliers d'Italiens, en grande majorité des jeunes et la plupart du temps dans le calme, sont descendus dans la rue. A Rome, dans la soirée du samedi 24 octobre, manifestants et policiers se toisaient à quelques mètres avant que le canon à eau n'entre en action. La situation était également tendue à Bologne. "Les policiers ont cassé mon téléphone parce que je me tenais pour me protéger la tête. Ils m'ont frappé sur le front alors que j'avais les mains en l'air", raconte un manifestant.

A Milan, comme en écho aux manifestations en France, des slogans contre les forces de l'ordre sont repris en français. La ville, durement touchée par des pillages il y a une semaine, a été placée sous très haute protection policière : 500 militaires ont même été déployés.

Des violences et des arrestations en Espagne

L'inquiétude pour l'accès au logement est également partagée en Espagne, où des milliers de personnes ont aussi manifesté samedi à Madrid pour la défense du système public de retraites. A Barcelone, un rassemblement non déclaré a donné lieu à des violences et à des scènes de pillages. Dans la capitale catalane, une vingtaine de magasins ont été vandalisés et 128 personnes interpellées.

Plusieurs pays européens ont connu d'importants mouvements sociaux : en Belgique, contre une réforme de l'éducation, ou au Portugal, contre le mal-logement. "Moi, je ne peux pas m'acheter un appartement. Je gagne un peu plus que le salaire minimum. Et quand je vais voir ma banque pour un prêt, elle refuse à chaque fois", déplore une manifestante.

En Grèce, étudiants, élèves, enseignants et fonctionnaires ont défilé mercredi 21 octobre pour s'insurger contre le coût de la vie. Les manifestations contre la vie chère se multiplient en France, en Grèce, en Espagne, en Italie, au Portugal, en Belgique ou en Albanie.