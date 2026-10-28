Les manifestations d'octobre 2026 provoquent des pertes majeures pour les commerces

Les manifestations contre la vie chère en octobre 2026 ont laissé un lourd bilan pour les commerces, entre dégâts matériels, pertes économiques et incertitudes sociales.

Les récentes mobilisations sociales organisées contre la vie chère en octobre 2026 ont eu des conséquences particulièrement lourdes pour le commerce de proximité en France. Selon CCI France, qui regroupe toutes les Chambres de commerce du pays, "2 500 boutiques ont été dégradées sur l'ensemble du territoire, dont près de la moitié victimes de pillages". Ce chiffre est encore revu à la hausse par le ministre des PME et du Commerce, Serge Papin, qui évoque "3 000 structures touchées, dégradations et pillages inclus", dans un entretien au journal Le Parisien mardi 27 octobre.

Les dégâts sont tels que, mercredi matin, "640 commerces sont encore fermés et ne risquent pas de rouvrir de sitôt en raison des nombreux dégâts occasionnés". Pour nombre d’entre eux, la destruction est telle que des mois de travaux seront nécessaires avant une éventuelle réouverture. Les conséquences économiques sont immédiates et profondes : pour les commerces de centre-ville, "les samedis de manifestations se sont soldés par des pertes de revenus de 80%". La désaffection des clients, qui évitent désormais les zones touchées par les violences, aggrave encore la situation.

Des pertes économiques majeures

Le montant total des dégâts pour les commerces dépasserait le milliard d’euros selon les premières estimations des Chambres de commerce et d’industrie. Les pertes de chiffre d’affaires sont d’autant plus préoccupantes que la période actuelle, à l’approche des fêtes de fin d’année, est cruciale pour la survie de nombreux établissements. Il faut savoir que "novembre et décembre représentent 40% du chiffre d'affaires annuel des commerces de proximité".

La situation est d’autant plus tendue que les menaces de nouvelles mobilisations dans les prochaines semaines pèsent sur le moral des professionnels. A cela s’ajoute la difficulté de maintenir les embauches prévues pour la fin d’année, dans un contexte où l’incertitude domine : "il est aujourd'hui difficile de dire si les embauches prévues dans les commerces en fin d'année seront maintenues".

Cette crise frappe des commerçants dont l'environnement est déjà fortement dégradé. Après la crise des gilets jaunes en 2018, puis la pandémie de Covid-19, "les commerçants sont à bout, le sentiment d'usure est de plus en plus grand". La consommation est freinée par une inflation qui perdure. Les plateformes chinoises renforcent aussi la pression sur les marges et la fréquentation des boutiques physiques, en proposant des produits de grande consommation à des prix cassés.

Face à cette situation, les Chambres de commerce et d’industrie s’organisent "comme elles peuvent pour venir en aide aux commerçants sinistrés en attendant les aides de l'Etat". Le soutien s’organise autour de l’aide matérielle et logistique, mais aussi de l’accompagnement psychologique, avec des cellules proposées notamment par l’Apesa (Aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë).

Après les pillages de commerces, "plus de 1 700 annonces suspectes ont été supprimées des plateformes de revente en ligne, selon le gouvernement". Cette mesure vise à limiter la circulation des biens issus des vols et à soutenir les commerçants victimes de ces actes.