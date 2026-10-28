Pierre Madec estime que les retraités supporteraient près de 60% de l'effort budgétaire 2027

L'analyse de la répartition de l'effort budgétaire 2027 montre que les retraités seraient les plus touchés par les mesures prévues par le gouvernement.

Mardi, l'Assemblée nationale a relancé les débats sur le budget 2027. Les députés reviennent au projet de budget présenté par le gouvernement, après une semaine d'interruption dédiée à l'examen, puis au rejet, du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Le gouvernement veut faire contribuer les Français afin de contenir le déficit public.

Pierre Madec, économiste à l'Institut français d'économie (IFE), a, dans ce contexte, publié une analyse portant sur la façon dont l'effort demandé aux ménages est réparti dans la version initiale du projet de budget 2027. D'après lui, en cas d'adoption de sa copie telle quelle, les retraités seraient bien les premiers touchés : ils assumeraient près de 60% de l'effort réclamé.

Pierre Madec s'est concentré uniquement sur les principales mesures touchant les ménages : la sous-indexation des retraites supérieures à 1 260 euros par mois, le plafonnement de l'abattement de 10% sur les pensions de retraite, le gel du point d'indice de la fonction publique, la non-revalorisation de la prime d'activité et de la base mensuelle des allocations familiales, le gel des aides au logement et le recentrage de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). "La sous-indexation des retraites est la mesure qui fait le plus de perdants", selon Pierre Madec de l'IFE, aux Echos.

Outre les retraités, d'autres catégories de ménages seraient concernées par les mesures prévues dans le projet de budget 2027.

Selon l'analyse de l'IFE, l'ensemble de ces mesures aboutirait à une répartition inégale de l'effort demandé aux différentes catégories de la population.