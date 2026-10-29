Gabriel Attal propose une grande primaire des démocrates pour 2027

L'ancien Premier ministre propose une primaire élargie pour éviter un second tour entre La France insoumise et le Rassemblement national en 2027.

Gabriel Attal, candidat du parti Renaissance à l'élection présidentielle de 2027, a plaidé, mercredi 28 octobre, sur TF1, pour l'organisation d'une "grande primaire des démocrates" en vue du scrutin prévu les 18 avril et 2 mai prochains. Selon lui, un tel scrutin préliminaire permettrait d'"empêcher un deuxième tour dont notre pays ne se relèverait pas entre La France insoumise et le Rassemblement national".

Un appel au rassemblement

Gabriel Attal, distancé dans les sondages, a déclaré : "Il est temps d'être tous responsables et d'organiser le rassemblement auquel des millions de Français aspirent". Il n'avait jamais exclu une telle primaire, sans pour autant y appeler formellement. Questionné sur Edouard Philippe, son rival au centre droit, qui refuse jusqu'ici ce processus de sélection, il s'est dit "convaincu que ceux qui feront le choix de rester à l'écart de ce moment de rassemblement (...) porteront quelque part la responsabilité de la division".

Dans une interview accordée au Parisien au début du mois d'octobre, Gabriel Attal avait plaidé pour la création d'une "grande coalition rassemblant des électeurs de la gauche sociale-démocrate à la droite républicaine".

"Même pas en rêve" : telle a été la réponse apportée par l'équipe de Raphaël Glucksmann, candidat socialiste, qui entend incarner une "rupture" avec le macronisme. De son côté, mercredi soir, l'entourage de Bruno Retailleau a indiqué à franceinfo que le candidat des Républicains considérait comme "fantaisiste et ridicule" la proposition de Gabriel Attal visant à inclure, au sein d'une même primaire, des représentants de gauche et de droite.