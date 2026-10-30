Edouard Philippe a été placé sous le statut de témoin assisté

L'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle a été placé sous ce statut dans une enquête sur la gestion de la communauté d'agglomération du Havre.

Edouard Philippe, ancien Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2027, a été placé sous le statut de témoin assisté jeudi 29 octobre 2026 dans une affaire de détournement de fonds publics. Selon l'AFP, qui cite des sources proches du dossier, cette décision intervient dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en mai dernier, notamment pour détournement de fonds publics au sein de la communauté d'agglomération du Havre, ville dont il est maire.

Convoqué par deux juges d'instruction financiers, l'ancien Premier ministre a été entendu durant toute la journée en qualité de témoin assisté. Ce statut est moins incriminant qu'une mise en examen.

A l'issue de cette audition, son avocat, Emmanuel Marsigny, a salué une "décision favorable". "Edouard Philippe se félicite de cette décision favorable qui confirme qu'il n'y a rien à lui reprocher dans cette affaire", a-t-il réagi auprès de l'AFP.