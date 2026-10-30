La présidente de la BCE quittera ses fonctions neuf mois avant la fin de son mandat, invoquant le besoin de s'exprimer librement hors du cadre monétaire.

Sur les réseaux sociaux, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a annoncé démissionner. Jeudi 29 octobre, elle a fait cette annonce dans une vidéo, le visage couvert de pansements après une petite intervention chirurgicale. Christine Lagarde va quitter son poste en février. Son départ sera anticipé de près de neuf mois par rapport à l'expiration de son mandat. Christine Lagarde quittera la présidence de la BCE le 7 février 2027.

Dans sa déclaration, elle a expliqué les raisons de cette décision : "reprendre une liberté de parole, d’expression, d’engagement sur des sujets qui ne relèvent pas de la politique monétaire. Je sens que je dois dire des choses et je ne peux pas le faire dans ma position actuelle."

Un départ aux enjeux politiques et institutionnels

Le mandat à la tête de la BCE s'étend sur huit ans. Ce départ anticipé survient dans une période politique et économique particulièrement sensible. En démissionnant dès février 2027, avant l'élection présidentielle française, elle permet à Emmanuel Macron d'influer sur le choix de la personne qui lui succédera. Ce calendrier a suscité des réactions ainsi que des questions sur les motivations profondes de Christine Lagarde.

Alors que les sondages donnent Marine Le Pen gagnante pour l'Elysée, certains interprètent cette démarche comme une manœuvre visant à écarter le Rassemblement national, dont les positions ne sont pas toujours très pro-européennes, de toute influence à la BCE. Jean-Luc Mélenchon considère également qu'il s'agit d'une manœuvre d'Emmanuel Macron pour placer ses pions.

Institution financière centrale de la zone euro, la BCE peut relever les taux d'intérêt, maintenir la stabilité des prix, émettre la monnaie et superviser les banques. Depuis son arrivée en 2019, elle a traversé plusieurs crises importantes : le Covid, la guerre en Ukraine, ainsi qu'une inflation installée et qui pèse encore fortement aujourd'hui.

Arrivée à la tête de l'institution de Francfort en novembre 2019 après avoir dirigé le Fonds monétaire international, Christine Lagarde a été confrontée à une succession de défis majeurs. Elle a également vécu la crise financière de 2008 quand elle était ministre de l'Economie de Nicolas Sarkozy.

L’après-BCE : incertitudes et hypothèses

Les projets de Christine Lagarde restent inconnus. Elle ne s'est pas exprimée sur le sujet. A 70 ans, son CV est très solide pour prendre la présidence du forum de Davos. Ce grand rendez-vous mondial de l’économie rassemble chaque année, en Suisse, des dirigeants d’entreprise et des chefs d’Etat. L'hypothèse d'un retour en politique, notamment pour la campagne présidentielle, est également évoquée. Elle paraît toutefois peu probable : après son passage à Bercy, Christine Lagarde a répété ne pas souhaiter retourner en politique.

En tout cas, Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'Economie, a déclaré jeudi qu'il la verrait bien présidente.