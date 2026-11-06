Le Medef, les Entrepreneurs et l'U2P auditionneront les candidats à la présidentielle

A quelques semaines du premier tour, le patronat réunira les candidats pour confronter leurs propositions économiques lors d'une audition commune.

Le 8 mars, à Paris, les trois organisations patronales représentatives réuniront les candidats à la présidentielle afin d'examiner leurs programmes économiques. Dans un communiqué commun, les trois organisations ont indiqué que Patrick Martin (Medef), Amir Reza Tofighi (Les Entrepreneurs, ex-CPME) et Michel Picon (U2P) "ont souhaité auditionner ensemble les candidats à l'élection présidentielle, le 8 mars 2027". La rencontre aura lieu au Grand Rex, cinéma emblématique des grands boulevards de Paris. Son format précis demeure toutefois "à définir".

La liste des candidats devrait être presque arrêtée lors de cette rencontre, organisée à quelques semaines du premier tour de la présidentielle du 18 avril 2027. Le patronat fait aujourd'hui part de sa vive inquiétude face à la conjoncture économique française et aux efforts demandés aux entreprises. Selon le communiqué, cette rencontre "permettra de confronter les propositions afin de répondre aux préoccupations des chefs d'entreprise, et de décrire leur vision de la stratégie économique de notre pays". Le Medef, Les Entrepreneurs et l'U2P ajoutent que "ces échanges contribueront à éclairer les électeurs sur les conséquences des choix proposés, pour l'activité et l'emploi".

Cette semaine, l'U2P, représentante des artisans, des commerçants et des professions libérales, a aussi annoncé des rencontres de terrain avec plusieurs candidats. Gabriel Attal sera reçu en premier, les 12 et 13 novembre, à La Rochelle. Viendront ensuite Bruno Retailleau, le 20 novembre à Chartres, puis Jean-Luc Mélenchon, le 1er décembre, dans un lieu non précisé. Marine Le Pen, Edouard Philippe et Raphaël Glucksmann seront reçus à des dates ultérieures.

Les candidats effectueront chacun une journée d'immersion dans un territoire à l'occasion de chaque déplacement. Ils dialogueront sur leur lieu de travail avec des chefs d'entreprise – Gabriel Attal le 13 chez un charcutier/traiteur –, se rendront dans un centre de formation d'apprentis (CFA), échangeront avec des acteurs économiques locaux et participeront à un débat avec les dirigeants de l'U2P, diffusé sur LCI.

Sept candidats à la présidentielle avaient participé à un grand débat organisé par le Medef à Paris (Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Edouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Marine Tondelier).