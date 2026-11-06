Le déficit commercial français a atteint 7,3 milliards d'euros en septembre

Le déficit commercial français a fortement augmenté en septembre, sous l'effet d'une "forte hausse" des importations, selon les données publiées vendredi par les douanes.

En septembre, le déficit commercial de la France a atteint 7,3 milliards d'euros, après une dégradation de 1,3 milliard d'euros. Les douanes l'ont indiqué vendredi, attribuant cette évolution à une "forte hausse" des importations, seulement en partie compensée par l'augmentation des exportations.

En septembre, les achats à l'étranger ont atteint 62,7 milliards d'euros, soit une hausse de 2,4 milliards, portée par la hausse des prix des approvisionnements énergétiques, principalement en produits pétroliers raffinés. Les ventes à l'étranger se sont établies à 55,3 milliards d'euros après avoir gagné 1 milliard d'euros, notamment grâce à des livraisons aéronautiques au Proche-Orient et au Moyen-Orient.

Dégradation sectorielle et géographique

Par zone géographique, les douanes soulignent que la balance commerciale s’est dégradée avec l’Asie (-0,7 milliard d’euros), surtout la Chine, en raison d’une hausse des approvisionnements en équipements informatiques, ainsi qu’avec l’Amérique (-0,5 milliard d’euros) en raison d’une hausse des importations d’hydrocarbures naturels en provenance des Etats-Unis. Le solde s’est également détérioré avec les pays de l’Union européenne (-0,5 milliard d’euros) et de l’Europe hors UE (-0,4 milliard), alors qu’il s’est amélioré avec les Proche et Moyen-Orient (+0,6 milliard d’euros) et l’Afrique (+0,4 milliard).

En septembre, le déficit commercial cumulé sur douze mois a atteint 64,4 milliards d’euros.

Vendredi, la Banque de France a indiqué que le déficit des transactions courantes, comprenant les balances des biens, des services et des revenus, s’établissait à 2,7 milliards d’euros. Il représente presque deux fois le niveau observé en août, à 1,4 milliard d’euros, sous l’effet de l’aggravation du déficit des échanges de biens. Celui-ci a augmenté de 1,1 milliard d’euros pour atteindre 6,2 milliards, du fait "à la fois d’un accroissement du déficit des biens hors énergie (-2,0 milliards d’euros en septembre après -1,5 milliard en août) et d’une hausse de la facture énergétique (-4,2 milliards d’euros en septembre après -3,6 milliards en août)". De son côté, l’excédent des échanges de services s’est maintenu à 4,9 milliards d’euros. Sur douze mois cumulés, le déficit des transactions courantes a atteint 13,7 milliards d’euros, après -15,8 milliards un an plus tôt.