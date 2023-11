Bubble vs Webflow : l'app builder face au constructeur de site

Les deux plateformes ont pour point commun de cibler le développement web. Leur positionnement est pourtant bien différent en termes de cas d'usage. Le point.

Bubble et Webflow ont pour point commun de se positionner sur le terrain du développement web. Tous deux sont présents sur le front end et le back end Internet. Chacun est aussi équipé d'une base de données. Pourtant, les deux outils adressent des cas d'usage bien distincts. Bubble cible le développement d'application web là où Webflow reste focalisé sur les sites. "Le premier est un app builder là où le second se classe dans la catégorie des CMS", tranche Pierre Launay, CEO et cofondateur de l'agence et l'école Cube.

Comparatif Bubble vs Webflow Bubble Webflow Création d'interface graphique X X Responsive design X X CMS X SEO X Site marchand clé en main X Moteur de workflow X Gestionnaire de comptes X Richesse de l'écosystème applicatif X Prix d'entrée 29 dollars par mois 23 dollars par mois (avec le CMS)

Webflow se positionne avant tout comme un concurrent de Worpress. Il s'articule autour d'un environnement graphique no code ciblant les designers avec des possibilités visuelles et d'animations avancées. Comme tout CMS qui se respecte, il est optimisé pour le référencement naturel. "Webflow est sans doute le meilleur outil no code qui existe en matière de SEO", estime Francis Lelong, CEO de l'agence Alegria.group. Un domaine qui n'est pas ciblé par Bubble. Webflow permet notamment la création de balises natives, de mots clés... Il est aussi équipé d'une brique taillée pour créer une petite boutique en ligne.

De son côté, Bubble est taillé pour créer des applications SaaS. "Il permet de bâtir des apps qui vont du simple formulaire jusqu'à une plateforme web complexe telle Airbnb en passant par un progiciel de gestion intégrée", explique Pierre Launay. "L'ERP en question pourra intégrer toute une série de modules, de gestion financière, de relation client, avec à la clé le management des droits d'accès et des notions de super administrateurs. Une complexité applicative qui n'est pas du tout à la portée de Webflow." Francis Lelong nuance : "Bubble se limite au format web et ne va pas jusqu'à l'application native."

Deux outils complémentaires

Les deux outils sont d'ailleurs souvent utilisés de concert par les start-up. Elles conçoivent leur site avec Webflow et leur application produit avec Bubble. On pourra par ailleurs envisager de connecter Webflow ou Bubble à des back office basés sur d'autres applications no code, la base de données graphiques Airtable par exemple.

A la différence de WebFlow, Bubble ne se limite pas à cibler des start-up et des scale-up. La société de New-York a également une stratégie orientée Enterprise, visant à cibler le middle-market et les grandes organisations souhaitant déployer des produits digitaux.

"A l'avenir, on peut penser que les deux outils vont converger en termes de fonctionnalités"

"Webflow et Bubble répondent tous deux à la philosophie du no code. Avec dans les deux cas un modèle SaaS, des API, ainsi que des environnements de développement par glisser-déposer pour multiplier les livrables sans avoir à écrire une ligne de code", commente Francis Lelong. "Reste que les deux produits demeurent complexes à prendre en main. Webflow dans la mesure où il faudra se familiariser avec une logique de design beaucoup plus avancée que celle d'un Wix par exemple. Bubble car la barrière à l'entrée pour comprendre la logique du produit est élevée. Il nécessite de bénéficier d'un esprit orienté produits à tous les étages, de la base de données, à la logique de l'enchainement d'écrans en passant par les process."

Côté modèle SaaS, l'avantage va à Bubble. Comme Webflow, l'éditeur propose l'hébergement. Mais il permet, en plus, de récupérer le code dans l'optique de le porter sur des serveurs tiers, one-premise ou sur un cloud public par exemple.

"A l'avenir, on peut penser que les deux offres vont converger en termes de fonctionnalités", estime Francis Lelong. "Webflow devrait inclure un outil d'intégration de processus. Quant à Bubble, il devrait en toute logique s'enrichir du point de vue du design graphique."