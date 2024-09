Salesforce met Data cloud à l'heure de l'IA générative

L'éditeur injecte de nouvelles données non-structurées dans son lac de données Data Cloud. Il lance également des pipelines pour rendre l'expérience utilisateur temps réel.

A l'occasion de son événement mondial qui se tient à San Francisco du 17 au 19 septembre, Salesforce annonce le support de nouveaux types de données non-structurées dans son Data Cloud. Prenant d'ores et déjà en charge les données structurées et les vecteurs de données utiles aux modèles d'IA générative, le data lake s'étend désormais aux contenus audio et vidéo. Des informations également très utiles à l'utilisation des large language model, notamment dans le cadre de la génération graphique.

"Cette avancée va permettre d'analyser plus finement les données métiers, et notamment d'en extraire des informations issues de nouveaux formats tels que les démonstrations de produits, les services de feedback client, les voice mails, les séances de négociation, les appels clients, les webinaires, etc.", se félicite Rahul Auradkar, executive vice president et general manager de Data Cloud et d'Einstein chez Salesforce. "Cette avancée est fondamentale dans la mesure où 90% des données d'entreprise sont non-structurées."

50 nouveaux connecteurs préparamétrés

Autre annonce, Salesforce lance 200 nouveaux connecteurs préparamétrés pour Data Cloud permettant d'y associer autant de sources de données différentes. Ils viennent s'ajouter aux centaines de connecteurs déjà supportés. "Les données peuvent ainsi être unifiées quelle que soit la source avec laquelle l'utilisateur désire interagir", commente Rahul Auradkar.

Data Cloud, le data lake de Salesforce, se place au cœur de la plateforme de l’éditeur. Il permet à la fois de bénéficier d’une vue à 365° du client tout en motorisant les agents intelligents reposant sur l’environnement Agentforce. © JDN / Capture

Salesforce profite par ailleurs de son événement mondial pour doter Data Cloud d'un pipeline de données atteignant des performances de l'ordre de quelques millisecondes. "Cela permet de mettre en œuvre des fonctionnalités d'intégration en temps réel, et ce de bout en bout, de l'injection des données jusqu'à leur activation", explique Rahul Auradkar.

"Un client pourra ingérer les données audio en provenance de son centre de contact, puis recourir à l'IA pour avoir une meilleure compréhension des demandes"

Et Rahul Auradkar de détailler : "Grâce à ces nouvelles fonctions de Data Cloud, un client pourra par exemple ingérer à la volée les données audio en provenance de son centre de contact, puis recourir à l'IA générative pour avoir une meilleure compréhension des requêtes. On pourra ainsi personnaliser dynamiquement la demande et la décision qui en découle, qu'elle soit mise en œuvre par un humain ou par un agent intelligent."

Data Cloud se connecte au moteur de raisonnement Atlas pour pouvoir orchestrer des actions en temps réel, quel que soit le canal client envisagé. © JDN / Capture

Il sera par ailleurs possible de s’adosser aux connecteurs de Data Cloud pour intégrer des informations d’inventaire en provenance des systèmes tiers de gestion des stocks. "Cela permettra aux agents intelligents de fournir aux clients finaux la bonne information en temps réel sur l’endroit où ils pourront trouver le produit désiré, le tout en gérant les ordres d’exécution le plus rapidement possible", complète Rahul Auradkar.

Enfin, toujours grâce à la fonction de pipeline, on pourra évidemment tracer le comportement de navigation et personnaliser instantanément l’expérience web de l’utilisateur. Ce qui ouvre de nouvelles perspectives du côté de la solution Commerce Cloud de Salesforce qui jusqu’ici ne prenait pas encore en charge cette fonctionnalité pourtant relativement triviale.