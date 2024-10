Rovo : Atlassian lance une GenAI taillée pour la collaboration

Le spécialiste de la gestion de projet annonce son assistant intelligent en disponibilité générale. L'outil a pour vocation de prendre en compte l'ensemble des contenus des applications SaaS d'entreprise.

Spécialiste des logiciels de gestion de projet, Atlassian vient d'annoncer la disponibilité de Rovo, son assistant destiné à transformer le travail d'équipe à l'ère de l'IA. Après six mois de test intensif auprès de milliers de clients et partenaires, Rovo est désormais déployé à grande échelle. Rovo est conçu pour s'intégrer à l'écosystème des outils de collaboration existants. Il se compose de trois fonctionnalités principales : Rovo Search, Rovo Chat et Rovo Agents.

Rovo Search n'est autre que la pierre angulaire de l'assistant. A l'instar d'un moteur de recherche d'entreprise, elle permet aux utilisateurs de dénicher rapidement des informations ciblées et personnalisées en provenance de leurs applications SaaS. Pour ce faire, Rovo Search s'appuie sur le "graph de travail d'équipe" d'Atlassian, qui englobe le contexte et les données de travail des collaborateurs. L'un des points forts de Rovo Search réside dans sa capacité à s'interconnecter à un large éventail de solutions tierces. Dans cette optique, Atlassian a déjà développé des connecteurs prêts à l'emploi pour une dizaine d'applications parmi lesquelles Figma, GitHub, Google Docs, Microsoft Teams, SharePoint ou Slack. "Nous avons pour ambition d'atteindre rapidement 40 à 50 connecteurs", confie Anu Bharadwaj, présidente d'Atlassian.

Deuxième composant de l'assistant, Rovo Chat permet, lui, d'interagir avec l'IA et les contenus hébergés au cœur de la plateforme d'Atlassian. "Reposant sur un système d'IA générative, Rovo Chat interroge à la fois nos documents et data structurées en bases de données", indique Anu Bharadwaj. Grâce à sa compréhension approfondie du graph d'Atlassian, Rovo Chat fournit des réponses contextualisées. "Il peut, par exemple, donner un aperçu rapide des mises à jour récentes d'un de vos principaux projets, fournir des guides de dépannage personnalisés ou encore offrir des insights sur les performances d'une campagne marketing que vous suivez dans nos outils", illustre Anu Bharadwaj. "Rovo Chat permet aussi d'accéder à une synthèse des commentaires, qui peuvent se compter parfois par centaines, qui auront été soumis suite à l'ouverture d'un ticket de support vous concernant dans Jira."

Un chat qui entre en action

Mais Rovo Chat ne se contente pas de fournir des informations. Il peut également effectuer des actions en s'appuyant sur les outils d'Atlassian. Par exemple, dans le cadre d'un workflow de développement, Rovo Chat peut automatiquement créer de nouvelles tâches dans Jira, les assigner à des membres d'une équipe de projet, ajouter des commentaires ou encore modifier le statut de ces tâches. Du côté de l'outil de travail collaboratif de l'éditeur (Confluence), Rovo Chat pourra générer de nouveaux contenus, ajouter des commentaires aux pages déjà créées ou encore suggérer des mises à jour. "Cette capacité à agir directement dans les outils de travail permet aux équipes de rester concentrées sur leurs tâches sans avoir à jongler entre différentes applications", reconnaît Anu Bharadwaj.

La troisième composante majeure de Rovo renvoie aux Rovo Agents. Des agents qui se présentent sous la forme d'assistants spécialisés pouvant être configurés pour effectuer des tâches spécifiques. Atlassian fournit plus de 20 agents prêts à l'emploi, couvrant un large éventail de cas d'usage. Mais la véritable force de la plateforme réside dans sa flexibilité. Les entreprises peuvent en effet créer leurs propres agents Rovo adaptés à leurs besoins.

"Si vous êtes une équipe qui n'est pas dotée d'agents, vous vous retrouverez très vite au bord de la route"

Deux approches sont possibles pour créer un agent Rovo. La première, sans code, permet à n'importe quel collaborateur de configurer un agent en fournissant des instructions en langage naturel pour définir les tâches à prendre en charge (sachant que le français est supporté). L'utilisateur pourra également sélectionner les sources de connaissances à prendre en compte. Nul besoin de compétences avancées en prompting. "Nous comptons 300 000 clients. Parmi eux, les développeurs sont très peu nombreux. Nous ciblons par conséquent un très grand nombre d'équipes sans compétence technique. Cet outil no code cible cette population", décrypte Anu Bharadwaj. Quel type d'agent peut-on créer par ce biais ? "Vous pourrez par exemple imaginer un agent réalisant des résumés en utilisant votre propre style, et conçu ensuite pour les publier au sein d'un Google Docs qui sera partagé avec les membres de votre équipe ou vos clients."

Destinée aux développeurs, la seconde approche a recours à Forge, la plateforme de programmation d'Atlassian. Via Forge, les développeurs peuvent créer des applications cloud complexes en se basant sur les API du provider, définir des objectifs et coder des interactions personnalisées. Les premiers exemples d'agents Rovo créés par ce biais démontrent l'étendue des possibilités offertes par cette technologie. Il peut s'agir d'agents capables de gérer des déploiements complexes avec des feature flags. Mais également d'agents dessinés pour créer des images à destination des réseaux sociaux ou pour ajouter des insights issus de la recherche utilisateur directement dans les user stories de Jira.

Quelle est la vision d'Atlassian avec ces Rovo Agents ? Sur ce point, la présidente de la société de Sydney ne mâche pas ses mots. "Si vous êtes une équipe qui n'est pas doitée d'agents, vous vous retrouverez très vite au bord de la route", anticipe Anu Bharadwaj. "Toutes les équipes devront avoir leurs agents. Ce qui leur permettra d'être plus productives quelle que soit la tâche à effectuer, que ce soit écrire un article, bâtir une campagne marketing, ou encore lancer une nouvelle brique logicielle."

Une place de marché

Pour enrichir son offre d'agents Rovo, Atlassian mise sur sa place de marché. Elle permet à ses partenaires de développer et de proposer leurs propres agents Rovo. "Nous atteignons déjà des centaines d'agents intégrés à notre marketplace, et nous espérons que cette offre va progresser rapidement", souligne Anu Bharadwaj. Plusieurs partenaires comme Appfire, Usertesting, Onward et Zapier ont déjà saisi cette opportunité.

En parallèle, Atlassian annonce aussi de nouveaux modules d'IA ciblant spécifiquement les développeurs. Des outils qui visent à réduire les frictions dans le processus d'ingénierie logicielle, un domaine où l'IA est en train de transformer radicalement les pratiques établies. Parmi ces nouvelles briques, on retrouve des AI agents conçus pour générer automatiquement des plans de code, des recommandations de code et des pull requests à partir de descriptions de tâches et de contextes organisationnels, le tout directement dans Jira. Ces agents peuvent également accélérer les revues de code en analysant instantanément les sources, en fournissant des recommandations d'amélioration et en suggérant des modifications de code directement dans les pull requests.

"Avec le lancement de Rovo et ces nouvelles fonctionnalités d'IA, Atlassian affirme sa vision d'une intelligence artificielle collaborative, qui joue en équipe, garde l'humain au centre et libère la capacité et la créativité de l'ensemble de l'organisation. Et ce n'est qu'un début", conclut Anu Bharadwaj.