Gr33t lève 320 000 euros pour promouvoir une digital workplace plus vertueuse

La plateforme d'analytics incubée par le cabinet français Lecko incite les collaborateurs à lutter contre l'hyperconnexion et à optimiser leurs émissions de CO2.

Un nouvel acteur français de la digital workplace est né. Baptisé Gr33t, il est incubé par le cabinet de conseil Lecko, un expert parisien spécialiste du domaine. Gr33t commercialise une solution de gamification visant à promouvoir une utilisation vertueuse des plateformes de communication et de collaboration. La start-up annonce avoir bouclé une levée de fonds d'amorçage de 320 000 euros. Elle a été réalisée auprès de plusieurs business angels entrepreneurs et acteurs du marché de la digital workplace : Jean-Pierre Vimard, cofondateur de Powell-Software, Vincent Roullet, SVP customer de Lumapps, Philippe Pinault, cofondateur de Talkspirit, et Loïc Thomas, CEO de TSM.

Gr33t articule son offre autour d'une application d'analytics taillée pour Microsoft 365 et Google Workspace. Elle permet à chaque collaborateur et manager de suivre ses pratiques. "C'est un outil qui a été développé sur la base des 15 à 20 ans d'expérience que nous avons auprès des grands comptes au sein de Lecko. L'objectif est de proposer une solution qui ait plus d'impact que les méthodes classiques de conduite du changement principalement orientées autour de la communication et de la formation", commente Arnaud Rayrole, CEO du cabinet de conseil et co-fondateur de Gr33t.

Gamifier pour mieux transformer

S'inspirant des applications de comptage de pas, le produit propose des challenges visant à inciter les salariés à contenir l'hyperconnectivité (évidemment nuisible à la productivité) et à les inciter à réduire leur émission de CO2. "Ce qui, globalement, passe en grande partie par la baisse du volume d'e-mails échangés au profit par exemple de l'utilisation d'applications de messagerie collaborative ou d'outils de coédition de documents", explique Arnaud Rayrole. "En fonction de leurs pratiques, les collaborateurs se verront attribuer des badges et seront classés dans un tableau que tout un chacun pourra consulter." En parallèle, les managers bénéficieront de rapports leur permettant de suivre les indicateurs de progression.

Sur le plan environnemental, il s'agira principalement d'éviter la duplication d'informations. "Côté hyperconnexion, on cherchera à réduire le multitâches, mais aussi le débordement du temps de travail sur le temps personnel, ou encore la durée des visioconférences pour permettre l'aménagement d'espaces de respiration", complète Arnaud Rayrole.

L'application a été codesignée en lien avec Accor, L'Oréal, Swiss Life et Technip Energies. "Ces quatre clients l'utilisent, et ce depuis presque deux ans pour certains", précise le CEO de Lecko. Les trois premiers se focalisent sur le cas d'usage lié à la réduction de l'emprunte carbone et environnemental. Le quatrième s'oriente vers la gestion de la charge de travail et l'équilibre vie professionnelle / vie privée, tout en ajoutant des métriques pour aider à maîtriser l'hyperconnexion.

Tendre vers une UX plus fluide

Fondé par les associés de Lecko, Gr33t a désormais pour but de dérouler sa feuille de route en recherche et développement. L'un des objectifs premiers est d'industrialiser le mode de déploiement de la solution. Autre cible : réduire l'effort nécessaire à l'animation côté clients en vue de faire en sorte que les déploiements massifs deviennent le plus simple possible. "L'hyperconnexion et la réduction des émissions de CO2 sont souvent mises au second plan par rapport aux urgences business et opérationnelles. D'où l'intérêt de travailler sur la fluidité de la mise en œuvre et de l'expérience utilisateur", note Arnaud Rayrole.

Lecko et Gr33t restent deux entreprises bien distinctes en termes d'organisation et de structure capitalistique. La première reste focalisée sur la prestation de conseil et d'accompagnement, là où la seconde se présente avant tout comme un éditeur d'application en mode SaaS.