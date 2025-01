Jamespot ouvre officiellement le cloud souverain CollabNext

La solution fédère les offres d'une dizaine d'acteurs IT chacun spécialisés dans un domaine, du SaaS au IaaS en passant par le PaaS. Le cœur du réacteur s'articule autour d'une suite de productivité.

C'est l'aboutissement de près d'un an de travail. L'offre numérique souveraine CollabNext est officiellement commercialisée. Elle s'articule autour d'une suite de productivité qui s'adosse pour partie à la digital workplace de Jamespot. Une solution à laquelle sont venues se greffer pour l'occasion plusieurs briques complémentaires : Alinto pour la messagerie, Glowbl pour la visioconférence avancée ou XWiki pour la gestion documentaire. Mais CollabNext ne s'arrête pas au SaaS. Il s'étend également au cloud d'infrastructure (IaaS) en intégrant les technologies d'Outscale. Mais aussi au cloud de plateforme (PaaS) via le portefeuille de produits de Clever Cloud. Objectif affiché : proposer une offre souveraine de bout en bout qui représente une alternative crédible aux solutions de Microsoft que sont Microsoft 365 et Azure.

Annoncé en avril 2024, CollabNext se présentait jusqu'ici comme un consortium d'éditeurs français ayant pour ambition de travailler ensemble à la création d'une offre souveraine commune. Soutenu par l'Etat dans le cadre du programme de financement France 2030, le projet, qui représente un budget de 13 millions d'euros, sort enfin de terre après neuf mois de R&D. Résultat : l'ensemble des applications en lice sont désormais intégrées au sein d'une interface graphique commune. En coulisse, une couche d'identification unique (ou single sign-on pour SSO) fédère l'accès à l'ensemble des briques sous-jacentes. Elle s'adosse à la technologie du spécialiste français de la cybersécurité Wallix. Un acteur bien connu dans le landerneau du cloud français.

Outscale sous le capot

"L'ensemble de nos applications seront hébergées par Outscale", précise Alain Garnier, CEO de Jamespot, avant de préciser : "Certaines de nos offres ne le sont pas encore. C'est le cas de Glowbl qui doit migrer vers Outscale dans les prochains mois." Pourquoi Outscale ? Parce qu'il s'agit de l'acteur numérique français qui fait historiquement du cloud de confiance sa marque de fabrique (notamment via la certification SecNumCloud), mais aussi parce qu'il est activement soutenu par sa maison-mère qui n'est autre que le numéro 1 français du logiciel : Dassault Systèmes.

"Notre politique de pricing demeure axée sur cette volonté de proposer une alternative souveraine à Microsoft"

En termes de tarif, CollabNext affiche un prix d'entrée aux alentours de 10 euros par utilisateur et par mois, contre 12 euros pour la version Business Standard de Microsoft 365. Côté IaaS et PaaS, les services d'Outscale et de Clever Cloud seront facturés à l'instar de Microsoft Azure en fonction des ressources consommées. "Notre politique de pricing demeure axée sur cette volonté de proposer une alternative à Microsoft", insiste Alain Garnier.

En parallèle, CollabNext propose un mode freemium via une déclinaison d'entrée de gamme gratuite. Cette édition cible le secteur de l'éducation et de la rechercher mais aussi les collectivités territoriales. "Ces acteurs sont demandeurs de ce type de modèle", soutient Alain Garnier. Une possibilité que Microsoft ne propose pas. Autre différence comparé au géant IT américain : une solution de coffre-fort numérique opérée là encore par Wallix. Toujours en vue de s'aligner sur Microsoft, CollabNext présentera par ailleurs un guichet commercial unique qui est géré par Jamespot.

Pour la suite, le consortium entend développer sa market place. Les applications qui rejoindront cette place de marché devront adopter l'interface graphique de l'environnement ainsi que son SSO. "Nous avons commencé à intégrer des briques tierces, telle que la solution de tableau blanc numérique de draft.io que nous facturons directement", commente Alain Garnier. "Nous comptons également embarquer l'application de reconnaissance optique de caractères à base d'IA de Datakeen."

Une stratégie d'ouverture

Autre projet inscrit à la feuille de route : la volonté de mieux combiner les briques des différents éditeurs en présence. "Ce travail a notamment commencé via la synchronisation des calendriers personnels d'Alinto avec les calendriers collectifs de Jamespot. L'étape suivante sera de gérer le provisionning de l'un vers l'autre. Globalement, l'objectif est in fine de tendre vers une expérience utilisateur identique à celle de Microsoft 365", souligne le CEO de Jamespot.

Quid des valeurs ajoutées de CollabNext comparé aux deux autres suites de productivité sélectionnées dans le cadre de France 2030 que sont Interstis et Wimi ? D'abord, CollabNext s'étend au-delà de l'environnement bureautique en englobant le IaaS et le PaaS. "Plus globalement, notre facteur différentiant réside également dans notre capacité d'ouverture. Ce qui se traduit à la fois par le caractère modulaire de notre environnement mais aussi par la possibilité d'intégrer des solutions alternatives. Pour la visioconférence par exemple, nous sommes en capacité de faire tourner à la fois les solutions proposées par Jamespot et Glowbl, mais aussi d'autres solutions telle l'application de webconférence de l'Etat par exemple. Idem pour le stockage de fichier ou la messagerie", insiste Alain Garnier. Le défi : répondre à la pluralité des technologies souvent présente au sein des grandes organisations.