Filigran lève 15 millions d'euros pour sa solution de gestion des menaces

La start-up française aide les équipes de cybersécurité à mieux comprendre les menaces, mais aussi à s'entraîner de manière réaliste pour les contrer.

La start-up française Filigran, spécialisée en cybersécurité, annonce ce jeudi 29 février une levée de fonds de 15 millions d'euros. Derrière cette série A, on trouve les fonds suivants : Accel qui mène le tour, suivi de Moonfire et de Motier Ventures. Cette levée est entièrement composée de capitaux propres. Fondée en 2022 à Paris par Samuel Hassine et Julien Richard, désormais respectivement CEO et CTO, Filigran se positionne sur le marché de la gestion des menaces (Threat Management) au travers ses deux produits, OpenCTI et OpenBAS. Le premier concerne l'intelligence relative aux menaces (Threat Intelligence) ; il permet d'accéder aux informations concernant les groupes de cybercriminels, mais aussi les APT, et est régulièrement mis à jour. Son but est de permettre aux clients de bien identifier leurs potentiels assaillants.

La deuxième plateforme, OpenBAS, permet de simuler des cyberattaques chez l'utilisateur. L'entreprise cliente planifie la cyberattaque en sélectionnant un adversaire, la porte d'entrée qu'il empruntera et le type de virus utilisé. Ensuite, la simulation se lance et les équipes de cybersécurité peuvent s'entraîner à trouver des solutions pour contrer la cyberattaque. Ces deux plateformes permettent au client de se renseigner et de se préparer face aux menaces émanant du cyberespace.

Création de filiales à l'étranger

"Nous avons trois objectifs pour cette levée : pour commencer, l'expansion géographique. Nous allons ouvrir deux filiales à l'étranger, l'une en Australie et l'autre aux Etats-Unis, ce qui entraînera le recrutement d'une douzaine de personnes pour couvrir les besoins de ces deux nouvelles entités. Il y a aussi une possibilité d'ouvrir des bureaux au Royaume-Uni, mais pas avant la fin du troisième trimestre de cette année", confie Samuel Hassine. "Notre deuxième objectif est de booster notre R&D en finalisant le développement de notre troisième produit, OpenERM (Entreprise Risk Management) , mais nous allons surtout faire évoluer notre deuxième produit, OpenBAS. L'objectif est de continuer de simuler des exercices cyber et, en plus, de créer de manière la plus réaliste possible des adversaires cyber, permettant ainsi au client de connaître presque instantanément son niveau de préparation face à un ennemi bien défini. Le dernier objectif est de démarrer toutes nos activités en IA et data, à la fois dans nos produits et dans les données que nous avons aujourd'hui. Cela aboutira à la formation d'une nouvelle équipe dirigée par un responsable qui nous rejoindra dès avril prochain."