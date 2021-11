Black Friday : les meilleures affaires de la tech

[Black Friday] A trois jours du Black Friday, les promotions s'intensifient. PC portables, produits Apple, high-tech, jeux vidéo... Retrouvez les meilleurs bons plans du jour des principaux marchands.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:02 - C'est tout pour aujourd'hui ! On vous laisse pour ce soir mais pas d'inquiétude : le live du JDN revient dès 8 heures demain matin, toujours avec les meilleures offres de cette Black Week 2021. Vous finirez bien par la trouver, la montre connectée qui fera chavirer votre coeur !

20:51 - La chaise gaming ergonomique avec haut-parleurs à 210 euros Vous avez bien lu le titre, cette chaise Southern Wolf réglable et rotative est dotée de deux hauts parleurs surround stéréo ! Le must pour les gamers, au prix de 209,99 euros au lieu de 599,99. Soit 390 euros d'économie. Son coussin de support lombaire et son repose-pieds feront aussi de cette chaise votre meilleure alliée en télétravail.

20:36 - - 42% sur le rameur d'appartement ISE Le Black Friday, c'est aussi l'occasion de se mettre au sport. Si si, on vous assure. Pour commencer en douceur, le JDN vous présente le rameur d'appartement ISE à 199,99 euros au lieu de 349,99, soit une économie de 42%. Lancez-vous !

20:15 - Des Airpods 2 à 114,99 euros On vous a déjà parlé de quelques modèles d'écouteurs sans fil... Mais pour les aficionados d'Apple, il n'y a qu'eux qui comptent : les célèbres Airpods ! Ca tombe bien, ils sont eux aussi en promo, au prix de 114,99 euros chez Cdiscount, au lieu de 179 euros. Soit 64 euros d'économie.

20:08 - 112 euros d'économie pour un coffre de toit Thule de 420 litres Les vacances au ski approchent mais votre voiture n'est toujours pas assez grande pour les affaires de tout le monde ? Cette année, invitez vos amis et même leurs enfants, grâce à ce coffre de toit Thule de 420 litres, vendu à 299,99 euros. Quid de sa capacité de charge ? De quatre à six paires de skis ou de trois à quatre snowboards, il ne vous reste plus qu'à choisir le matériel.

19:50 - Un babyfoot Play4fun à moitié prix Chaque salle de pause digne de ce nom propose à ses utilisateurs des parties de babyfoot endiablées. Quoi de mieux en effet que de revivre les plus belles victoires de son équipe de foot préférée pour décompresser un peu ? Faites plaisir à moitié prix avec ce joli babyfoot deluxe type bistrot pour 479,90 euros au lieu de 999 euros. Vous êtes déjà en train de gagner.

19:34 - Un réfrigérateur congélateur SMEG à - 35% Téléphones portables, PC gamers, trottinettes électriques, objets connectés... Aurait-on oublié l'électroménager ? Pas du tout : bénéficiez de 35% de remise en achetant un réfrigérateur congélateur Smeg à 649 euros chez Darty. Il n'y a pas que la technologie dans la vie...

19:21 - -18% pour la Magic Mouse de chez Apple Désormais, même son prix est magique : la célèbre Magic Mouse de chez Apple est à 59,90 euros au lieu de 72,99 euros sur Amazon. Oui, la promotion n’est que de 18%. Mais c’est Apple, faut pas rêver. Et la livraison est gratuite.

19:04 - Un WiFi mesh premium à -45% ! Ralala on le sait bien : le drame des maisons anciennes, c’est pas le manque d’isolation, c’est l’épaisseur des murs qui empêche le wifi d’arriver jusqu’à la chambre à coucher. Heureusement, il existe désormais le wifi mesh, et des offres Black Friday pour vous offrir ce must de la connectivité à prix réduit chez une marque premium : 259,989 euros le pack de 3 devices TP-Link au lieu de… 469,99. Bon ça marche aussi dans les duplex modernes et les maisons trop grandes hein.