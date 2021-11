Cyber Monday 2021 : date, bons plans à venir

[CYBER MONDAY] En 2021, la date du Cyber Monday ou Black Monday est fixée au lundi 29 novembre. L'occasion de prolonger les bonnes affaires et de dénicher les meilleurs bons plans dans la dynamique du Black Friday.

Quand il n'y en a plus, il y en a encore! En 2021, le Cyber Monday ou Black Monday se déroule le lundi 29 novembre, soit trois jours après le Black Friday. Mais le Cyber Monday reste une journée phare pour l'e-commerce et les magasins physiques puisque les bonnes affaires restent au programme. Traditionnellement, aux Etats-Unis, le Cyber Monday se déroule le lundi suivant Thanksgiving et le vendredi du Black Friday. En France, nul doute que les acteurs du e-commerce tels que Fnac Darty, Boulanger, Amazon ou encore Cdiscount mettront en place des offres dédiées le jour du Cyber Monday.