Pendant l'épidémie, les DNVB capitalisent sur leur engagement social

En cette période où les Français sont appelés à rester confinés chez eux, les marques direct to consumer multiplient les initiatives pour aider, soutenir ou distraire leurs communautés.

Si elle est synonyme de confinement pour nombre de Français, l'épidémie du coronavirus est, pour certaines DNVB, l'occasion de sortir du lot. C'est même une obligation pour ces marques aussi agiles qu'engagées socialement, à en croire Viviane Lipskier, fondatrice de BrandAlchimy. "Les marques qui savent communiquer sur leurs actions tireront leur épingle du jeu, estime cette spécialiste des sociétés direct to consumer. Car il y aura un avant et un après coronavirus d'un point de vue social." L'erreur serait, en ces temps de vaches maigres, de rester focaliser sur les ventes… D'autant que, d'après Viviane Lipskier, il est difficile de croire à un sursaut de l'e-commerce hors produits essentiels dans le climat actuel. L'enjeu pour les DNVB sera plutôt de préserver le lien avec leur communauté, en l'accompagnant dans cette période difficile pour tout le monde. Voici quelques exemples à suivre.

Les Mini Mondes offre des carnets de voyage aux enfants

Lancée fin 2019, Les Mini Mondes se présente comme la première DNVB française du jouet. La jeune marque commercialise notamment des figurines en plastique recyclé originaire de Bretagne. Elle propose également des abonnements à des carnets de voyage, des cahiers d'une quarantaine de pages intégrants dessins, autocollants et contenus audio. Malgré l'épidémie de coronavirus, le lancement du carnet de voyage du mois de mars au Maroc a été maintenu. Mieux, la marque a choisi de l'offrir. "C'est notre manière d'apporter notre pierre à l'édifice. Les Mini Mondes peuvent occuper les enfants en ces temps de confinement", explique le cofondateur Quentin Ory. Au total, la marque a imprimé 5 000 carnets de voyage et prévoit aussi l'envoi d'un mail hebdomadaire contenant des coloriages à imprimer. "L'impact business de notre décision est difficile à chiffrer mais nous voulons faire connaître notre aventure tout en soutenant les parents, insiste Quentin Ory. Notre business découle des valeurs d'authenticité et de simplicité que nous défendons. Les familles qui y adhèrent nous suivront ensuite." Un pari risqué pour la marque qui a à peine quatre mois d'existence mais croit fermement en deux choses : un jouet respectueux de l'environnement et une ouverture sur le monde. "Cette démarche sera forcément saluée par la suite pour les clients, et nous aurons fait notre part en tant que DNVB."

Nolença éduque sa communauté aux plaisirs olfactifs

Marque de parfum lancée en mai 2019, Nolença ambitionne de remettre le sens olfactif au goût du jour. Si le site de Nolença est actuellement à l'arrêt, les deux fondatrices, Anaïs Gruss et Laurie Mélotte, comptent sur cet intermède imposé pour aller plus loin dans le participatif et la lutte contre la solitude. D'où le sens des "Parenthèses inspirées". "Chacun de nos parfums s'inspire d'une oeuvre d'art, musicale, littéraire ou picturale, détaille Anaïs Gruss. Nous avons prévu des posts en lien avec la création olfactive sur les réseaux sociaux. L'idée étant de raconter des histoires autour de nos parfums." Cet attrait pour le savoir, Nolença le diffusera également à travers des études de tableaux accessibles à tous pour attiser la curiosité et susciter l'envie, après le confinement, de visiter Giverny ou le Musée de l'Orangerie. "Nous allons diffuser un podcast qui raconte le rapport des gens à l'odorat, dans leur métier comme leur vie quotidienne. Nous allons en profiter pour inciter les internautes à partager leur rituel olfactif durant le confinement", ajoute la co-fondatrice. La DNVB lance également des concours pour récompenser les illustrations qui évoquent le mieux certaines odeurs. "Faire participer les gens à notre histoire, c'est renforcer les liens avec notre communauté", soutient Anaïs Gruss. C'est aussi préparer l'avenir. Car une fois le temps du confinement passé, la cofondatrice espère que les internautes touchés auront envie de se tourner vers un mode de consommation qui a du sens. Entre temps, Nolença, qui n'enregistrera aucune vente durant le confinement, devra faire le dos rond.

Bergamotte mobilisé pour le corps médical

La marque spécialiste de la livraison de fleurs et de plantes Bergamotte soutient la Fondation de l'assistance publique-Hôpitaux de Paris depuis le début du confinement. Concrètement, la DNVB reverse systématiquement deux euros pour chaque nouvelle commande passée. "A notre échelle, nous souhaitons mettre en lumière le fabuleux travail du corps médical, participer aux actions mises en place pour freiner l'épidémie, et faire avancer la recherche", peut-on lire sur le post Instagram de Bergamotte daté du 17 mars.

Feed nourrit le corps soignant

Le spécialiste de la smart food Feed offre des centaines de milliers de repas au personnel médical, mobilisé contre la propagation du virus. Depuis le 15 mars, la DNVB invite même les centrales d'approvisionnement et les hôpitaux à la contacter (soutien@feed.co) pour obtenir des volumes de repas importants. Pour l'heure, onze structures dont l'AP-HP Paris Saclay, le CHU de Lyon ou encore l'EHPAD de Belfort, ont reçu 150 000 repas Feed ces derniers jours.