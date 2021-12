Confinement : des limitations le 31 décembre

RECONFINEMENT Alors que plusieurs pays européens reconfinent, la France n'envisage pas pour l'instant cette mesure. Des limitations sont cependant prévues le 31 décembre, ainsi que des recommandations d'éviter les grands rassemblements.

[Mis à jour le lundi 20 décembre 2021 à 14h31] Le gouvernement évite pour l'instant le confinement, et a préféré prendre d'autres décisions lors du dernier conseil sanitaire du vendredi 17 décembre. Cependant, il a pris des mesures pour la soirée du 31 décembre : interdiction de consommation d'alcool et de rassemblement sur la voie publique. Il a aussi demandé aux communes d'annuler tous les événements prévus pour cette soirée, y compris en plein air. C'est ainsi que la mairie de Paris a annulé son feu d'artifice prévu non loin des Champs-Elysées. Les contrôles aux frontières ont aussi été renforcés, il faut désormais un motif impérieux pour se rendre dans certains pays. Le porte-parole du gouvernement indiquait la semaine dernière que le gouvernement ne voulait pas "fliquer le Noël des Français" et qu'il n'y aurait donc pas de restrictions dures

Seules les discothèques n'ont pas échappé à un confinement, puisqu'elles ont fermé pour quatre semaines vendredi 10 décembre à 6 heures du matin. Durant cette même période, il est aussi interdit de danser dans les bars et les restaurants. Le gouvernement appelle par ailleurs la population à réduire ses interactions sociales et les entreprises à supprimer les moments de convivialité et à favoriser le télétravail dès que c'est possible, afin de freiner la circulation de la Covid-19.

Les mesures sont en revanche bien plus drastiques en Outre-Mer : état d'urgence sanitaire en Guyane et en Martinique jusqu'au 31 décembre, couvre-feu en Martinique et en Guadeloupe, obligation de présenter un test négatif pour se rendre ou venir des territoires ultramarins et motif impérieux obligatoire pour les déplacements vers et depuis ces territoires si l'on ne présente pas un schéma vaccinal complet. Cependant, en Nouvelle-Calédonie, a plupart des restrictions ont été levées : couvre-feu, masque en extérieur, événements en extérieur. La jauge pour les rassemblements privés a également été rehaussée.

Ni confinement, ni couvre-feu, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran lors de son intervention du jeudi 25 novembre. Mais face à la cinquième vague de contaminations au covid-19, le gouvernement n'a pas d'autre choix que d’agir. Une réaction qui tient en quelques points, que voici :

rappel vaccinal ouvert à tous les adultes, dès 5 mois après la 2e injection

passe sanitaire désactivé après 7 mois si le rappel n'a pas été effectué

masque obligatoire dans tous les lieux couverts à partir du 26 novembre

tests PCR et antigéniques désormais valables seulement 24 heures pour faire office de passe sanitaire.

Attention, la validité de 7 mois pour le passe sanitaire démarre le 15 janvier 2022. Concrètement, toutes les personnes ayant obtenu leur passe avant le 15 juin 2021 le perdront le 15 janvier s'ils n'ont pas reçu leur date de rappel.

Un conseil sanitaire s'est tenu quelques jours plus tard, le lundi 8 décembre. Là encore, aucun confinement ni couvre-feu n'a été décidé. Le Premier ministre a ensuite tenu une conférence de presse en compagnie du ministre de la Santé, durant laquelle il a cependant annoncé une fermeture des discothèques pour quatre semaines à compter du vendredi 10 décembre. Il a assuré un prochain renforcement des contrôles du passe sanitaire et émis un certain nombre de recommandations, notamment sur le télétravail.

Dans les écoles, le protocole sanitaire va être rehaussé au niveau 3, dans lequel le port du masque est obligatoire même en extérieur, et certaines activités sportives de contact sont supprimées. La restauration sera aménagée dans les écoles pour éviter le brassage.

Si un nouveau confinement ne peut pas totalement être exclu à plus long terme, le gouvernement estime que la France pourrait l'éviter en respectant ses recommandations. Le Premier ministre a assuré début décembre que "si nous savons être responsables et vigilants durant les trois semaines", il n'y aura pas besoin d'autres mesures, et les fêtes de Noël pourront se dérouler sans restrictions supplémentaires. En déplacement dans l'Allier début décembre, le chef de l'Etat s'est voulu rassurant sur la situation sanitaire de la France : "Je crois profondément" que Noël et les fêtes de fin d'année peuvent se dérouler sereinement, a-t-il affirmé. Il estimait que son gouvernement avait "essayé à chaque fois d'avoir une réponse proportionnée". Il soulignait que "Les Français et les Françaises ont fait des efforts considérables. En étant civiques, en se vaccinant, en faisant les rappels". C'est, selon lui, ce qui évite à la France d'avoir pour le moment à prendre des mesures plus drastiques.

En revanche, une partie des départements d'Outre-Mer connait des restrictions de type confinement ou couvre-feu : état d'urgence sanitaire en Guyane et en Martinique jusqu'au 31 décembre, couvre-feu en Martinique, en Guadeloupe (19h à 5h), test négatif pour s'y rendre ou en venir, que l'on soit vacciné ou non, et déplacements vers et depuis ces territoires soumis à la justification d'un motif impérieux si l'on ne présente pas un schéma vaccinal complet. La Nouvelle-Calédonie a de son côté levé la plupart des restrictions. Plus de couvre-feu ni de masque en extérieur, événements en extérieur en extérieur de nouveau autorisés, jauge pour les rassemblements privés revue à la hausse.

Les pays qui reconfinent (ou presque)

Plusieurs pays européens ont annoncé récemment des mesures de ce type. Ainsi, en Allemagne, il n'est plus possible pour les personnes non vaccinées d'accéder aux commerces non essentiels, restaurants, lieux de culture et de loisirs. Elles ont aussi l'obligation de limiter leurs contacts avec d'autres personnes, que ce soit à domicile ou en dehors. En Italie, des restrictions du même type sont en application depuis aujourd'hui, et seules les personnes récemment guéries de la maladie sont dispensées de vaccination pour se rendre dans des lieux sportifs ou culturels ou des restaurants. En revanche, les tests négatifs restent suffisants pour se rendre à son travail ou dans les transports, y compris les transport en commun. L'Autriche entamera son déconfinement lundi 13 décembre, mais cela ne concernera que les personnes vaccinées ou ayant contracté récemment la maladie.