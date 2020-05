French Days 2020 : les produits français mis à l'honneur

En attendant de connaître les dates des soldes d'été, les French Days donnent rendez-vous aux consommateurs du 27 mai au 2 juin. Contexte économique oblige, les marques françaises seront les vedettes de cette nouvelle édition.

Décalées mais pas annulées. Régulièrement comparées au Black Friday à la française, les French Days se déroulent cette année du 27 mai à 7 heures au 2 juin à 7 heures. A l'initiative de ce temps fort commercial, on retrouve six grandes enseignes tricolores du e-commerce : Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé. Ces marchands se mobilisent cette année pour accompagner la relance de l'activité des commerces physiques après deux mois de confinement. Comment ? Par une mise en avant des produits de marques françaises accompagnée d'un large choix d'offres promotionnelles. Mais cette édition aura une saveur particulière.

"Nous avons mis l'accent sur la démarche sociale et territoriale des entreprises françaises"

Animations promotionnelles orientées made in France, ventes flash, offres spécifiques pour les abonnés, La Redoute a décidé de varier les plaisirs. "Nous avons essayé de travailler sur les intentions d'achats afin que cette période soit marquée par le retour à la consommation des familles qui ont le plus pâti de la crise. Nous voulons redynamiser les achats impliquant, tels que le gros mobilier par exemple", souligne Philippe Berlan, directeur général adjoint en charge du commerce chez La Redoute. Le site marchand s'inscrit dans ce temps fort du déconfinement et espère rallier les retailers de tous secteurs d'activité, des indépendants aux grandes chaînes.

Même état d'esprit chez Showroomprivé, site e-commerce de prêt-à-porter spécialisé dans le destockage des invendus de ses marques partenaires. Pour cette nouvelle édition des French Days, Showroomprivé apporte un coup de projecteur sur des jeunes pousses françaises engagées. Ainsi, les chaussures fabriquées par OTH Paris à partir de pneus recyclés ou les tabliers personnalisables de l'Atelier TB conçus dans les Vosges et de nombreux artisans français, seront mis à l'honneur. "Cette fois-ci, nous avons mis l'accent sur la démarche sociale et territoriale des entreprises françaises en proposant une offre de qualité faisant écho aux aspirations de nos clients", détaille Coline Rivière, responsable RSE et Corporate chez Showroomprivé. Le site, qui propose habituellement des décotes allant jusqu'à -70%, adoptera les mêmes promotions commerciales durant les French Days. Avec plus de deux millions de visiteurs uniques chaque jour, Showroomprivé entend soutenir le pouvoir d'achat des ménages en cette période.

Initiatives inédites

Célébrer l'e-commerce français, telle est l'ambition affichée par Fnac Darty. "L'omnicanalité fait partie intégrante de notre ADN et nos opérations promotionnelles seront à la fois déclinées en magasins et sur nos sites internet", analyse Annabel Chaussat, directrice marketing et e-commerce. Equipement de la maison autour de la cuisine et du bien-être, informatique, petit et gros électroménager (machine à coudre, climatisation, barbecue), culture, ces catégories à succès pendant le confinement feront l'objet de bonnes affaires pendant les French Days. "Ces tendances d'achat que nous avons observées ces derniers mois se poursuivent avec le déconfinement, en magasin et sur le site. Avec la généralisation du télétravail et l'école à la maison, un marché plus large que celui de l'ordinateur a émergé. Jusqu'à présent, il y avait un écran d'ordinateur par famille, désormais chacun disposera de son propre écran", précise Annabel Chaussat.

Alors que le web représente actuellement 20% du chiffre d'affaires de Fnac Darty, l'enseigne mise sur la venue des clients dans les magasins. "Après la première semaine de déconfinement, le taux de satisfaction client a battu des records. Les clients sont ravis de revenir en magasin en toute sécurité", sourit la directrice marketing et e-commerce.

"L'enjeu pour nous est de suivre les nouveaux modes de consommation"

Afin d'être un acteur du rebond économique, Rue du Commerce mise de son côté sur son pack reprise lancé en septembre 2019. "C'est la première fois que nous allons communiquer sur ce service qui répond à un réel besoin dans un contexte de consommation plus responsable", indique Hugues Pitre, directeur général de Rue du Commerce. Ce pack reprise offre la possibilité aux clients ayant acheté un produit high tech ou petit électroménager de le retourner avant un an et de recevoir, en échange et par email, un bon d'achat de 80% du prix d'achat du produit. Par ailleurs, le site marchand agit déjà en faveur de la consommation locale pour soutenir le tissu économique : plus de 5 000 produits sont exposés sur le site dont des marques issues de l'univers French Tech. "Nous essayons d'orienter le plus d'offres possibles vers les produits qui répondent aux besoins nouveaux comme la mobilité urbaine et les trottinettes pour éviter les transports en commun", souligne Hugues Pitre.

Cdiscount s'inscrit également dans la même veine. "L'enjeu pour nous est de suivre les nouveaux modes de consommation portés par les besoins liés au télétravail et aux jouets notamment tout en valorisant les relations avec nos marques et fournisseurs historiques comme Smoby, Tefal, Moulinex ou encore Seb", abonde Florent Mermet-Bouvier, directeur commerce de Cdiscount. Plus de 5 000 vendeurs français (80% d'entre eux sont des PME) bénéficient actuellement d'une exposition sur le site marchand. Chez Boulanger, les clients ne découvriront pas plus d'offres qu'à l'accoutumée mais elles prendront en compte l'évolution des tendances de consommation observée ces derniers mois. L'enseigne prolongera le service drive lancé le 7 avril, destiné aux voitures et aux piétons dans certains de ses points de vente pour garantir aux clients un maximum de sécurité. Quant au volet made in France de cette nouvelle édition des French Days, Boulanger a noué un partenariat avec le guide Marques de France pour soutenir l'économie française. "Nous relayerons le guide sur notre site afin de leur faire bénéficier de notre trafic naturel et faire découvrir aux clients les marques de notre territoire", soutient Claire Verbrugge, directrice marketing chez Boulanger.

Comme pour toutes les éditions des French Days, les six leaders de l'opération proposent aux enseignes, physiques et digitales exerçant en France qui le souhaitent de rejoindre le mouvement en s'inscrivant sur le site https://www.rejoindrelesfrenchdays.com. Chaque commerçant animera ces journées de façon indépendante, en fonction de ses activités.