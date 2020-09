Mirakl lève 300 millions de dollars et monte sur la deuxième marche du podium des licornes françaises

L'éditeur de solutions de marketplace est désormais valorisé1,5 milliard de dollars et compte recruter 1 000 collaborateurs sur les trois prochaines années.

Les levées à plusieurs centaines de millions de dollars sont rares en France. Le nombre de licornes encore plus. En annonçant ce 24 septembre une levée de 300 millions de dollars (environ 255 millions d'euros), Mirakl vient de faire d'une pierre deux coups. L'éditeur de solutions de marketplaces intègre le cercle fermé des licornes françaises, en s'offrant même le luxe de monter directement sur la deuxième marche du podium, juste derrière Blablacar (mobilités) et devant Dataiku (data science). Un classement réalisé par nos confrères de BFM et reconstitué ci-dessous par nos soins.

Cette somme faramineuse, Mirakl l'a levée auprès du fonds Permira, qui mène le tour de table, et de ses investisseurs historiques (83North, Bain Capital Ventures, Elaia Partners et Felix Capital). Que va faire l'entreprise de cette somme ? Dans un communiqué, la société détaille avant tout un conséquent plan de recrutement sur trois ans, de 1 000 collaborateurs, dont 300 ingénieurs en France, qui seront accompagnés de profils commerciaux, notamment à l'international.

Dans ce même communiqué, Mirakl se félicite d'avoir "remporté 25 clients internationaux au cours du premier semestre 2020 et lancé 18 nouvelles marketplaces". De quoi générer "une hausse de de 111% de son volume d'affaires" sur cette période par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1,2 milliard de dollars. Presque autant que sa valorisation...