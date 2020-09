Pour les French Days, les marchands sortent de nouveau la carte du made in France

La déclinaison automnale des French Days se déroule du 25 au 28 septembre. Les six marchands initiateurs de l'opération commerciale réitèrent leur volonté de mettre en avant les produits français.

Selon Idealo, les Français ont répondu présents lors de l'édition printanière des French Days au sortir du confinement : plus du double d'entre eux ont pris part à cette période promotionnelle comparé à l'année dernière. Un succès encourageant pour le secteur du commerce qui se remet lentement des conséquences de la crise sanitaire, en particulier les magasins physiques. Pour l'édition de rentrée qui se déroulera du 25 au 28 septembre, les six grandes enseignes françaises initiatrices des French Days - Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé - remettent le couvert, en plaçant les produits français au coeur de leurs offres.

Une orientation justifiée par Hugues Pitre, directeur général de Rue du Commerce : "Ce temps fort de la rentrée est un moyen de répondre aux nouvelles attentes économiques et de consommation". Ce que Rue Du Commerce se propose de faire en mettant l'accent sur son service Pack Reprise, une expérience d'achat éco-responsable qui permet aux clients de renvoyer leurs produits high-tech et leur petit électroménager afin qu'ils soient reconditionnés puis d'obtenir un remboursement à hauteur de 80% de leur prix d'achat.

"Nous ne serons pas dans la surenchère. La relance doit être saine d'un point de vue économique"

Chez Showroomprivé, le message diffusé pour cette rentrée sera le même que celui du printemps. A savoir la valorisation de son incubateur de start-up Look Forward créé en 2015 qui regroupe des marques françaises à impact positif. "Nous avons mis en lumière leur activité au mois de mai et nous poursuivons sur cette dynamique en septembre pour accompagner la consommation", développe Coline Rivière, directrice RSE chez Showroomprivé. Au total, trois jeunes pousses bénéficieront d'une visibilité sur le site marchand à l'occasion des French Days de rentrée : Rainette, l'Alchimiste et Juste. A noter aussi, l'apparition d'un nouvel onglet Move Forward sur le site à partir du 25 septembre. Voué à s'inscrire sur la durée, il réunira du contenu éditorial et les engagements RSE du site marchand afin d'aider les clients à faire leurs choix parmi les marques engagées. "Notre ambition est de faire vivre une rentrée aux consommateurs malgré le contexte, à travers la sélection d'une offre de produits essentiels à cette période de l'année, comme au printemps", abonde Coline Rivière. Pas question donc de donner un avant-goût du Black Friday.

Un état d'esprit qui fait écho à celui de Philippe Berlan, directeur général adjoint en charge du commerce chez La Redoute. "Les French Days sont une séquence commerciale distincte du Black Friday qui est lié aux fêtes de fin d'année et aux cadeaux, et donc à d'autres besoins clients. En septembre, on répond aux préoccupations des clients qui correspondent à la période de la rentrée", précise Philippe Berlan. La Redoute présentera des produits d'origine française, designés sur le territoire national. Canapés, literie, mobilier connaîtront des promotions particulières sur le site marchand, du même ordre que l'année dernière. "Bien sûr, nous mettrons en avant les promotions que viennent chercher les consommateurs dans l'espoir de déclencher les achats mais nous ne serons pas dans la surenchère. La relance doit être saine d'un point de vue économique."

De son côté, Boulanger s'associe avec Marques de France. "Nous serions heureux de contribuer à la visibilité et la croissance de ce site qui permet à toutes celles et ceux qui le souhaitent de savoir où et comment consommer français", explique Claire Verbrugge, directrice marketing. Le groupe Fnac Darty, lui, proposera de nombreuses offres phares dont, pour la première fois, une remise sèche de 15 euros toutes les tranches de 100 euros sur une large sélection de PC (Windows et Apple). Sur le site de Cdiscount, les catégories jardin, bricolage, maison et sport connaîtront des promotions spécifiques.

Comme pour toutes les éditions des French Days, les six leaders de l'opération proposent aux enseignes, physiques et digitales exerçant en France qui le souhaitent de rejoindre le mouvement en s'inscrivant sur le site https://www.rejoindrelesfrenchdays.com. Chaque commerçant animera ces journées de façon indépendante, en fonction de ses activités.