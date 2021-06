900.care lève 10 millions d'euros pour ses produits d'hygiène sans emballage et sur abonnement

La marque digitale distribuée dans les Monoprix souhaite étoffer son offre et multiplier les partenariats avec les retailers.

La marque française 900.care, présente sur le marché de l'hygiène-beauté, annonce ce 30 juin lever 10 millions d'euros auprès de White Star, Founders Future et 360 Capital. "Contrairement à la plupart des DNVB, très niches, premium et urbaines, notre vocation est de démocratiser l'offre afin d'être plus impactant, explique Aymeric Grange, cofondateur de 900.care. Cette profondeur de marché a capté l'attention des investisseurs." Il faut dire que la marque commercialise dentifrice, gel douche, mousse nettoyante pour les mains et déodorants, en proposant aux consommateurs une alternative sans plastique à usage unique. Grâce à une bouteille réutilisable et à une bille d'ingrédients actifs, le consommateur ne rajoute que la quantité d'eau nécessaire à la composition du gel douche.

"Notre système de recharge composé des ingrédients actifs est emballé dans un carton livré dans la boîte aux lettres, disponible à l'unité et par abonnement", complète le cofondateur. Comptez quatre mois en moyenne pour l'utilisation de la recharge gel douche, pour une personne seule. Si la crise sanitaire a fait émerger des habitudes de consommation écoresponsables, 70% des clients de 900.care affirment avoir une démarche écologique débutante. "Notre clientèle est prête à faire des efforts pour la planète mais pas à tout sacrifier non plus dans la mesure où ils aiment utiliser le gel douche mais ne sont pas prêts à opter pour le savon solide", détaille le cofondateur.

Stratégie omnicanale

Après plusieurs mois de travail en R&D et une campagne de financement participatif menée en juin 2020 qui s'est conclue par la vente de plus de 100 000 produits, le site 900.care a vu le jour en décembre 2020. Dès le départ, la marque aime à se définir comme une ONVB, plus qu'une DNVB, la dimension omnicanale étant nativement présente chez 900.care dont les produits sont disponibles dans 135 Monoprix depuis le mois d'avril. "Le marché de l'hygiène-beauté est encore assez peu pénétré par l'e-commerce car un certain nombre de consommateurs n'achèteront jamais leur dentifrice en ligne, développe Aymeric Grange. D'où notre choix d'investir autant le retail que le digital pour répondre aux attentes des consommateurs."

Et le premier tour de table de la marque va justement permettre d'étendre les canaux de distribution en investissant dans le marketing et en multipliant les partenariats avec des retailers. Bien sûr, l'équipe de 900.care, qui passera de 13 à 20 salariés au mois d'octobre, souhaite développer sa gamme de produits en misant sur son agilité quant aux formulations des ingrédients actifs. "Notre volonté est de proposer une expérience produit incomparable à nos clients tout en réduisant notre empreinte carbone", souligne Aymeric Grange. La marque, qui nourrit des ambitions européennes pour la suite, vise dans un premier temps l'obtention de la certification B Corp.