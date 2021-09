Mytraffic lève 10 millions d'euros pour propager ses données de trafic piéton et véhicule en Europe

La start-up française spécialisée dans l'analyse des données destinées aux lieux physiques, souhaite notamment doubler ses effectifs d'ici un an et accélérer le développement de la plateforme.

Mytraffic et sa plateforme Saas combinant logiciel et données pour fournir des data sur les visiteurs de plus d'un million d'emplacements physiques en Europe annonce ce 23 septembre lever 10 millions d'euros en série A auprès d'Alven et Kernel, son investisseur historique. Fondée en 2016, la start-up française accompagne les gestionnaires d'actifs immobiliers, les collectivités locales et les retailers pour choisir leur implantation mais aussi quand et combien investir. Le but ? Optimiser les investissements et leurs impacts dans le temps.

En retail, les cas d'usage de Mytraffic ne manquent pas. "Notre solution s'avère utile dans le cadre de l'expansion de magasins. Nous guidons les retailers à trouver les emplacements les plus qualitatifs en fonction de la fréquentation des passants mais aussi par rapport à la typologie de l'enseigne", expose Julien Thooris, chief revenue officer chez Mytraffic. Ainsi, une chaîne de restauration alimentaire privilégiera une zone fréquentée par les salariés entre 12 heures et 14 heures alors qu'une enseigne textile préfèrera un secteur plus animé le weekend.

"Notre logiciel nous permet aussi de réduire le taux de vacance commercial en valorisant les rues commerçantes et en attirant les retailers là où les clients sont nombreux", ajoute Julien Thooris. Intensité de fréquentation, provenance des piétons, typologie des flux, ou encore analyse de la concurrence, Mytraffic fournit ces différents éléments à plus de 250 clients en France et en Europe. Pour mener à bien ses analyses, Mytraffic mobilise diverses sources de données publiques dont l'Insee, le Bodacc, les greffes des tribunaux de commerce mais aussi l'open data (transports, entrées dans les cinémas, lieux d'administration, etc) ou les sites internet des enseignes. Les données proviennent également de géolocalisation d'applications mobiles qui sont agrégées et anonymisées à des fins statistiques.

Nouveaux usages

Depuis sa levée en seed de 3 millions d'euros en 2019, Mytraffic connaît une forte croissance de ses revenus : plus 64% sur les 12 derniers mois et l'entreprise espère doubler ce chiffre sur l'année à venir.

Grâce à ce nouveau tour de table, la société compte mobiliser ses efforts en R&D et développer des nouveaux cas d'usage comme l'analyse du trafic automobile. "Actuellement, nous nous concentrons principalement sur les flux piétons avec des projets en centre-ville en Europe mais les enseignes attirées par des implantations dans les périphéries sont attentives aux artères avec des flux importants de véhicules", souligne le chief revenue officer.

Par ailleurs, Mytraffic devrait renforcer ses équipes commerciales et marketing afin d'accélérer sa croissance au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne et en Italie. La start-up, qui compte actuellement une soixantaine d'employés, est en quête de profils tech, produit et international et devrait doubler ses effectifs d'ici une année.