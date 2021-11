E-commerce : les ventes en ligne progressent de 15% au 3e trimestre grâce aux services

Le chiffre d'affaires du e-commerce français est en hausse de 15% au 3e trimestre 2021. La progression des produits et la remontée des services justifient ce bilan favorable, note la Fevad.

A la veille du Black Friday, la Fevad publie ce 25 novembre les derniers chiffres trimestriels relatifs au e-commerce français. Et les résultats sont positifs puisque la croissance des ventes en ligne en France a progressé de 15% au 3e trimestre 2021 sur un an et atteint un chiffre d'affaires de 30,6 milliards d'euros. Plusieurs raisons expliquent ce bilan florissant. Tout d'abord, il faut souligner la hausse de la vente des services, à hauteur de 20% et la progression de 10% de la vente des produits, par rapport au 3e trimestre 2020. Par ailleurs, la fréquence d'achat continue de progresser passant à 14,5 transactions par acheteur par trimestre contre 13,8 au 3e trimestre 2020. Au total, les ventes du trimestre représentent 515 millions de transactions, produits et services confondus. Autre élément à souligner, l'augmentation du nombre de sites marchands actifs, en progression de 13% par rapport à la même période en 2020. A l'arrivée, après un chiffre d'affaires cumulé de 92,1 milliards sur les neuf premiers mois, l'e-commerce devrait atteindre 130 milliards pour l'ensemble de l'année 2021, anticipe la Fevad.

Les ventes sur mobile s'envolent...à l'approche des fêtes de fin d'année

Les ventes sur mobile de l'iCM, qui rassemblent les ventes de produits et les ventes de voyages, connaissent une forte accélération grâce à la reprise récente des secteurs voyages et loisirs. Celles-ci sont en hausse de 21% par rapport au 3e trimestre 2020 et de 29% par rapport au 3e trimestre 2019. Les ventes de produits sur mobile qui sont soutenues depuis le premier confinement continuent à progresser de 13%.

D'après l'Observatoire des usages Internet de Médiamétrie, au 3e trimestre 2021, le nombre de cyberacheteurs s'élève à plus de 42 millions, soit 1 100 000 de plus qu'il y a un an. Selon Marc Lolivier, délégué général de la Fevad, "les Français sont toujours plus nombreux à faire leurs cadeaux de Noël en ligne, 78% des cyberacheteurs y feront leurs achats, c'est 5 points de plus que l'an dernier Autre tendance qui s'affirme d'année en année et qui témoigne d'une réelle évolution des comportements d'achat, 32% des cyberacheteurs comptent offrir des produits de seconde main." En 2021, l'e-commerce-reste incontournable puisque 66% des cyberacheteurs ont l'intention de profiter de la période du Black Friday pour effectuer des achats exclusivement en ligne. Quant au budget consacré aux achats de Noel en ligne en 2021, il devrait rester sensiblement le même que l'année dernière pour 67% des cyberacheteurs et sera plus élevé pour 9% d'entre eux.

*Les données collectées par la Fevad auprès des sites marchands correspondent aux définitions suivantes :

Indice commerce électronique (iCE 100) : Chiffre d'affaires réalisé en direct par les entreprises du Panel iCE 100 sur l'internet fixe et mobile. Les sites qui éditent une marketplace ne comptent pas le volume d'affaires réalisé sur marketplace, ni les commissions générées. Uniquement les commandes livrées en France. Tous les lieux de livraison sont retenus (y compris retraits en magasin). Il s'agit du chiffre d'affaires commandé (on considère la date de prise de commande et pas la date de livraison). Annulations, échanges et retours déduits, frais de port compris, TTC pour les ventes aux particuliers, HT pour les ventes aux professionnels.

Indice place de marché (iPM) : Les sites qui éditent une marketplace déclarent les ventes réalisées sur la marketplace par les vendeurs utilisateurs.

Indice commerce mobile (iCM) : Chiffre d'affaires réalisé en direct par l'entreprise sur smartphones et tablettes numériques dans le cadre des sites mobiles et applications (hors téléchargements d'applications).

Composition du Panel iCE 100 : Plus de 100 sites : produits grand public (100 sites), e-tourisme (15 sites) et ventes aux professionnels (20 sites).

Composition du Panel PSP : 9 plateformes sécurisées de paiement : Adyen - Dalenys - Ingenico, a Worldline brand - Monetico Paiement – Monext – Paypal - PayZen - Verifone -Worldline.

Estimation du marché global : Le calcul de l'estimation du marché global est réalisé à partir des données recueillies auprès des sites du panel iCE 100, de la valeur des paiements électroniques (hors membres du panel iCE 100) communiqués par les prestataires participant au panel PSP et d'une estimation des paiements hors ligne (enquête Fevad auprès des marchands de l'iCE 100).