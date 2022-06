Sqwad lève 3 millions d'euros pour sa plateforme de partenariats entre DNVB

Face à l'augmentation des coûts d'acquisition, la start-up propose une alternative pour les marques nées sur Internet, et promet des taux de conversion attrayants.

Pour accélérer son développement, la start-up française Sqwad lève 3 millions d'euros auprès du fonds espagnol Samaipata. Les trois fondateurs de la jeune pousse basée à Station F ont décidé de mettre au point une alternative pour les DNVB face à l'accroissement des coûts d'acquisition. Sqwab propose une application disponible sur Shopify qui permet aux start-up du secteur de créer des partenariats entre elles. "Lorsqu'un client arrive à la fin de son parcours d'achat avec une marque avec laquelle nous travaillons, notre widget va lui proposer un produit d'une seconde marque avec qui nous sommes aussi partenaires, explique l'un des cofondateurs de Sqwab, Anis Chagar. L'idée n'est pas de proposer un produit de la même catégorie, mais plutôt un produit qui correspond au profil du client", poursuit-il.

Marques écoresponsables et made in France

Sqwab a choisi de se concentrer en premier sur des marques écoresponsables et made in France, comme les cosmétiques Krème, destinées aux bébés et femmes enceintes, ou encore, spécialisées dans les accessoires pour animaux comme French Bandit. Au-delà des moteurs d'acquisition que sont le paid marketing, les mailings ou l'influence, Sqwab se positionne en aval en misant sur les partenariats entre les marques avec qui l'application travaille. La start-up s'occupe du matchmaking entre les marques et leur propose un tableau de bord pour vérifier l'impact sur leurs ventes. D'après Sqwad, les marques enregistreraient sur la plateforme des taux de conversion 8 à 10 fois supérieurs à ceux d'autres canaux comme Google, Facebook et Instagram.

"Avec cette levée de fonds, nous voulons confirmer l'attraction initiale, nous avons une roadmap chargée avec pour objectif de renforcer notre plateforme et aller chercher de nouveaux marchés", indique Anis Chagar. Sqwab compte donc faire grossir son équipe, actuellement composée de quatre personnes, en recrutant des profils tech pour renforcer sa plateforme et des profils sales et marketing pour recruter de nouveaux clients. La start-up entend aussi devenir un acteur européen et vise les marchés britanniques, allemands, espagnols et italiens.