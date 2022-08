Les investissements dans la retail tech s'effondrent

Les entreprises de la retail tech ont levé 13,2 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022 dans le monde, un chiffre en recul de 43% sur un an, d'après une étude de CB Insights.

Les levées de fonds dans la retail tech accusent le coup. D'après l'étude State of retail tech réalisée par CB Insights sur les investissements au global dans la retail tech pendant le deuxième trimestre 2022, les entreprises du retail ont levé 13,2 milliards de dollars, un chiffre en recul de 43% par rapport au premier trimestre 2022. Sur la même période en 2021, les acteurs du retail avaient levé 29,9 milliards de dollars. D'après CB Insights, la retail tech est un des secteurs qui accuse la plus forte baisse : par comparaison, les investissements ont diminué de 33% dans la fintech et de 32% dans la santé numérique.

Les investissements dans la retail tech sont en recul de 43% au deuxième trimestre 2022. © CB Insights

Les deals de 100 millions de dollars et plus ne représentent plus que 51% des investissements au deuxième trimestre 2022, contre 69% au premier trimestre, soit la part la plus basse enregistrée en deux ans. Seules 32 méga levées ont été réalisées au deuxième trimestre 2022 contre 61 au premier trimestre 2022. Les investissements de late stage coulent également, passant en dessous de la barre des 100 millions de dollars qui avaient été atteints pour la première fois en 2021, à près de 82 millions de dollars, en recul de 18% par rapport à 2021. Les investissements early et mid stage ont, eux, progressés respectivement de 13% et 12%.

A l'international, les investissements de late stage passent sous la barre des 100 millions de dollars. © CB Insights

Les levées de séries B arrivent aussi plus tard dans le temps. Au deuxième trimestre 2022, les start-up doivent compter deux mois de plus entre leur levée de série A et leur levée de série B, soit 18 mois en 2022 contre 16 mois en 2021. La prudence est donc de mise parmi les investisseurs. Les investissements dans des entreprises spécialisées dans l'e-commerce ont chuté de 60% par rapport au premier trimestre 2022 et s'affichent à 4,3 milliards de dollars, alors que le comportement des acheteurs a encore évolué et la balance entre physique et digital a une nouvelle fois changé après la pandémie, les consommateurs revenant en magasin. Les investissements dans la supply chain et la logistique ont, eux, baissés de 52% à 4,5 milliards de dollars.

Les investissements dans des entreprises spécialisées dans l'e-commerce ne représentent plus que 4,3 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. © CB Insights

Avec 27 tours de table au deuxième trimestre 2022 contre 26 sur la même période en 2021, les investissements restent élevés en France et représentent 792 millions de dollars au deuxième trimestre 2022 contre 1 milliard de dollars en 2021. A noter le très bon premier trimestre 2022 qui avait vu se faire 33 tours de table (contre 21 au premier trimestre 2021) pour un montant de 1,6 milliard de dollars (contre 418 millions de dollars au premier trimestre 2021).

Les entreprises françaises de la retail tech ont levé 792 millions de dollars au deuxième trimestre 2022. © CB Insights

Toujours dans l'Hexagone, la part de levées de fonds de série A a augmenté et représente 65% des transactions contre 62% en 2021 (elle était de 70% en 2020). Les levées de fonds de late stage se réduisent encore et représentent 12% des investissements contre 15% en 2021. En Europe, au deuxième trimestre 2022, la plus grosse levée de fonds a été enregistrée en France : EcoVadis a levé 500 millions de dollars le 14 juin 2022 auprès d'Astorg Partners, Beyond Net Zero, GIC et Princeville Global.