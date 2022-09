1,8% des social sellers beauté gagnent plus de 1 000 euros par mois

Le social selling représente pour 86,9% des vendeurs beauté sur les réseaux sociaux un moyen d'arrondir leurs fins de mois, d'après une étude menée par la plateforme Jolimoi.

9,4% des social sellers (ou vendeurs par recommandation) français de cosmétiques sur les réseaux sociaux en tirent leur unique revenu professionnel. Jolimoi, une plateforme française de social selling spécialisée dans la beauté, a mené une étude sur 500 répondants travaillant via sa plateforme le 23 juin 2022.

86,9% d'entre eux indiquent tirer des ventes de produits de beauté par recommandation sur les réseaux sociaux un revenu qui les aide à arrondir leurs fins de mois, quand 3,7% expliquent que les revenus engrangés via cette activité représentent la moitié de leurs revenu. Et pour 9,4% des répondants donc, il s'agit de leur unique revenu professionnel. Vivre des gains du social selling reste réservé à un nombre réduit de vendeurs : 95,1% des personnes interrogées expliquent tirer entre 0 et 500 euros par mois de cette activité, 3,1% entre 500 et 1 000 euros et 1,8% des social sellers gagnent entre 1 001 et 5 000 euros par mois. La plupart des répondants cumulent la vente de cosmétiques sur leurs réseaux sociaux avec une activité salariée (69,4%).